...Vienen y me agarran a mi, que solo fui a comer un asado en Vila, y a tomar unos vinos". Fue lo escuchado por efectivos policiales, que detuvieron a un sujeto que conducía alcoholizado por la ruta 70, y calles de esta ciudad.

Efectivos de la Unidad Regional V de Policía, fueron puestos en conocimiento sobre que el conductor de una camioneta Citroën Jumper, realizaba maniobras peligrosas en la ruta provincial 70, desde la vecina población de Presidente Roca hacia Rafaela.

En consecuencia, en Luis Fanti -entre sus similares José Martí y Corrientes- fue observado dicho vehículo, y se dio inicio a un seguimiento a la vez que se dio la voz de alto.

La detención se contabilizó en la esquina de Remedios de Escalada y Alfonsina Storni, y se individualizó a Gustavo Roberto R., de 52 años de edad, afincado a la vera de la carretera antes descripta.

UNA RESPUESTA

Tras decir "ustedes qué quieren", se le solicitó que muestre la licencia de conducir, tarjeta verde del vehículo y demás documentación, y de acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINION online por fuente calificada, como respuesta se escuchó "no les voy a dar nada. Por qué no van a agarrar a los chorros. Vienen y me agarran a mi, que solo fui a comer un asado en Vila, y a tomar unos vinos".

Fue entonces que volvió a requerirse la documentación solicitada, y nuevamente se obtuvo una respuesta agresiva junto a insultos hacia el personal actuante.

ALCOHOLEMIA POSITIVA

Así las cosas, se solicitó la presencia de inspectores de Control Público de la Municipalidad, quienes realizaron un test de alcoholemia cuyo resultado fue de 1.63 gramos de alcohol por litros de sangre.

Al ser informado sobre que el vehículo que manejaba iba a ser retenido, volvió a mostrarse agresivo por lo que se intentó calmarlo.

AGRESION FISICA A PERSONAL ACTUANTE

Como respuesta, aplicó un golpe de puño en el pecho a un servidor de la ley que lo hizo trastabillar varios metros, y dicha actitud la repitió hacia otros de los presentes en dicho escenario, hasta que finalmente se calmó y se pudo concretar la detención y traslado a una sede policial.

Allí se dio inicio a una causa por resistencia a la autoridad, siendo secuestrado el rodado en el que transitaba.