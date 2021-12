Vidal y sus críticas contra el Gobierno

BUENOS AIRES, 12 (NA). - María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires apuntó contra el Gobierno por el acto del viernes en Plaza de Mayo y afirmó que "la oposición nunca fue llamada al diálogo" por el oficialismo.

"La vicepresidenta atacó a los jueces, a la oposición y a los medios", se quejó la ex gobernadora de Buenos Aires, al hacer referencia al discurso de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo en medio del Festival por la Democracia.

Según resaltó, "la oposición nunca fue llamada al diálogo" por el gobierno del presidente Alberto Fernández durante los dos primeros años de mandato.

Vidal también cuestionó la realización del acto porque "costó más de 40 millones de pesos" y evaluó que "es una mala señal que no se haya incluido a los que no piensan como el Gobierno".

La ex mandataria bonaerense también rechazó los dichos de Cristina Kirchner y consideró que "no hubo fuga porque los capitales se van del país por la falta de confianza" y, en ese sentido, remarcó que "endeudamiento e inflación son hijos del déficit".

"La política está tan alejada de la realidad: festejan en Plaza de Mayo, discuten reelección indefinida de intendentes, candidaturas para 2023. Eso no está en la agenda de la gente", indicó.

En declaraciones radiales, la diputada nacional, al definir las palabras de Cristina Kirchner, consideró que "más que apelaciones a la oposición hubo descalificaciones, como lo que hizo con la Unión Cívica Radical".

"Hubo discursos, no realidad", sentenció la flamante legisladora, quien detalló que está "trabajando en proyectos como la derogación de la ley de alquileres y las reformas educativas".

Sobre el acuerdo que está negociando el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló: "Las personas que trabajamos en la oposición somos responsables y sabemos que hay que acordar con el Fondo".

"Esperemos que el lunes el ministro de Economía nos de detalles de la negociación con el FMI", y afirmó que "este Gobierno también se ha endeudado".