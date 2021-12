Dijo que la pobreza es "una catástrofe social"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El dirigente Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, del Polo Obrero, afirmó que la pobreza en la Argentina es "una catástrofe social" y se quejó de que "el Gobierno no está interesado en generar trabajo"."Estamos ante una catástrofe social. La pobreza no sólo implica la falta de comida, sino que incluye la falta de educación y la carencia en salud. Si no actuamos a tiempo, es una generación perdida", sostuvo el referente social.Belliboni advirtió que la Argentina está "avanzando hacia la descomposición social, la barbarie"."Sin trabajo es muy difícil salir", aseguró el referente del Polo Obrero, quien también reclamó que haya "políticas de Estado y no planes sociales, pero el Gobierno no está interesado en generar trabajo", remarcó.