Cristiani analizó como positivo el proceso educativo en este bienio

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, la rafaelina Rosario Cristiani, analizó en profundidad estos dos años de gestión atravesados por la pandemia y explicó el trabajo diagramado en este marco de crisis sanitaria: “La nuestra es una provincia diversa, sumamente extensa y como diría el Gobernador, con dimensión de país. Yo estoy a cargo de la secretaría de Gestión Territorial Educativa y tengo la responsabilidad de acompañar a las 9 delegaciones regionales, entre ellas la de Rafaela. Cuando hacemos un análisis nosotros tenemos que tomar el bienio, porque no nos olvidemos que la pandemia se desató en el año 2020, en marzo, en el inicio de ciclo lectivo y también en el inicio de nuestra gestión. Veníamos de apenas de 2 meses de estar como quien dice acomodándonos y de repente tuvimos que gestionar la educación de la provincia de Santa Fe atravesada por una pandemia; un suceso inédito que puso sobre la mesa las debilidades que tenemos como sociedad en su conjunto”.

“Pensamos que luego de la pandemia -ahora que ya tenemos algunas cosas superadas-, tenemos que aprender o tomar nota de varias cosas. La pandemia puso sobre la mesa las debilidades y nosotros tuvimos que salir a pensar en una escuela distinta, una escuela que atravesó primero el aislamiento puro y duro (cuando nadie podía moverse de su casa); luego pasamos por el distanciamiento y ahí pudimos tener la bimodalidad, una escuela que se cerró, se abrió. Una escuela que en definitiva su historia dice que estaba estructurada sobre un eje fundamental que es la presencialidad y qué es lo que se suprimió y al suprimirse eso toda la escuela se vio muy conmocionada”, señaló la funcionaria.

Cristiani repasó todo este proceso de idas y venidas de acuerdo a la situación sanitaria vigente y dijo: “pudimos volver a la escuela pero formando grupos, la famosas burbujas, con un monitoreo permanente. Después llega algo fundamental como lo es la vacunación masiva de docentes como grupos prioritarios; eso nos permitió luego la presencialidad cuidada, monitoreada bajo las estrictas normas de las resoluciones del Consejo Federal de Educación que todas las provincias deben seguir. Hoy estamos en una presencialidad plena y terminando el año 2021, este bienio tan diferente. Creo que el balance que tenemos que hacer según mi mirada es positivo, porque la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas; nos ha dejado también la necesidad de repensar y la oportunidad. La pandemia es una bisagra en la vida de la sociedad y está bisagra nos impone la necesidad de repensarnos, la escuela tiene que repensarse”.

“Estamos pensando en una escuela que sea cada vez más inclusiva pero también de mayor calidad, sin dejar de lado los sistemas flexibles. Nosotros hemos visto cómo en muchos casos pudimos seguir con las trayectorias educativas de los alumnos, porque existía la posibilidad de los dispositivos de la virtualidad. No quizás una presencialidad plena, ni en todos los lugares del mismo y con la misma calidad, pero si en muchas situaciones la virtualidad jugó un papel fundamental para poder continuar con las trayectorias pedagógicas de los alumnos”.



¿APRENDIERON LOS CHICOS

EN ESTE BIENIO?

“Claro que aprendieron, aprendieron muchísimas cosas, lo que pasa es que nosotros a veces sometemos ese término de aprender a un reduccionismo. Nosotros estamos evaluando en este momento los procesos y hemos planteado también en un año donde se revisó la forma de aprender y la forma de enseñar, también la forma de evaluar. Es necesario mirar ese proceso con otros ojos, con otros criterios de evaluación, otras herramientas para la evaluación”, respondió la secretaria de Gestión Territorial Educativa ante este interrogante.

Cristiani expuso que “tenemos que poder explicar qué escuela queremos, esta escuela pospandemia que va a seguramente a sufrir muchas transformaciones y en una institución que tiene tantos años y que está asentada en parámetros que todos conocíamos y en criterios que todos teníamos como incorporados, hacer un movimiento en esta estructura seguramente va a llevar al debate y está bien que así sea. Una de las cosas más provechosas que yo destacó es la participación de la familia y de los padres en la preocupación de la educación de sus hijos; esto ha sido notable”.



PROCESOS DE EVALUACIÓN CUESTIONADOS

La funcionaria de la cartera educativa, defendió la decisión del Ministerio de Educación respecto a la forma de evaluar y dijo: “Cuando uno llega el 3 de diciembre como en este caso, donde nosotros tenemos la posibilidad de ver los avances que han hecho los alumnos, cómo han logrado en el primer ciclo la alfabetización, por supuesto que hay mucho que trabajar, pero un Ministerio que piensa en una educación de trayectoria continua, es decir, mirando siempre para adelante”.

“Me parece que se ha dado una interpretación errónea de la resolución del Ministerio emitida en noviembre; lo que nosotros decimos es que puede haber tres grupos de alumnos: aquellos alumnos que han alcanzado en todo este año (contando con los aprendizajes del año anterior con las limitaciones que hubo también) un 70% del nivel de lo alcanzado, siendo estas las trayectorias completas, sostenidas, aquellos alumnos que han podido resolver en la distancia o en la presencialidad los trabajos, que han hecho las devoluciones, que han participado de los grupos, las aulas virtuales y que habiendo el docente evaluado la trayectoria completa, considera que ese chico está en condiciones de pasar al nivel siguiente. Después están aquellos que están por debajo del 70%, estamos hablando de una profundización que se va a cumplir en estos primeros 15 días de diciembre hasta el 17 de diciembre, y si fuera necesario durante el mes de febrero, los grupos prioritarios para nosotros van a hacer aquellos que durante el mes de diciembre no hayan alcanzado los objetivos”.

Cristiani agregó que “hay que mirar las trayectorias de otra manera, porque nosotros tenemos que apuntar a una escuela que vaya para adelante. Ninguna cosa se resuelve yendo para atrás, las cosas se resuelven yendo para adelante. Nosotros estamos diciendo, más profundización, más cantidad de horas de apoyo, más cantidad de horas de clase, focalizando en aquellos alumnos que tienen más dificultades”, concluyó.



EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES

Rosario Cristiani expresó su opinión respecto al papel que jugaron en todo este tiempo las redes sociales, con muchos comentarios en contra de algunas decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Educación al que pertenece: “Cuando uno está en la gestión tiene que saber mirar equilibradamente, eso también ponerlo en su justa medida, porque si bien está muy bien que la gente se exprese, tenga sus redes y diga lo que lo que quiera expresar y compartir a veces uno tiene que fijarse los objetivos, no dejarse llevar por algunas cosas que creen que no son o que uno piensa diferente y seguir hacia adelante con el objetivo. A veces es duro hasta llegar a cumplir el objetivo”.