Ángel de Brito anunció que termina LAM

Tras 1.500 programas y seis temporadas ininterrumpidas el exitoso programa de espectáculos "Los Ángeles de la Mañana" llega a su fin el próximo 31 de diciembre.

La primicia la dio su conductor Ángel de Brito el jueves por la noche a través de una publicación en Twitter, y sorprendió tanto a la audiencia, como a las propias panelistas que se enteraron en ese momento de la decisión del conductor de cerrar el ciclo.

Finalmente el pasado viernes, el periodista se tomó unos minutos en el programa para hablarle a su público y contar los motivos de su decisión. Lo primero que quiso aclarar fue que, si bien las angelitas no sabían de esta noticia, no fue así con el canal con quien lo charló hace un tiempo y acto seguido agradeció a las autoridades de El Trece.

“Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones, nadie me creía. Es hora que me vaya de vacaciones, hace 15 años trabajo de corrido, muchos programas a la vez a la mañana, mediodía, tarde, noche”, comenzó sincerándose con la audiencia.

Y remarcó: “Obviamente lo acordé con el canal tuitearlo ayer y contarlo acá hoy. Hablé mucho con Adrián Suar y Pablo Codevilla, les quiero agradecer porque son muchos años de confianza del canal conmigo y con el programa. Siempre fueron súper generosos”, puntualizó.

“Sé que están todos muy sorprendidos. Lo quise anunciar a mi estilo, abruptamente. Le pedí al canal poder comunicarlo yo, imaginé que se iba a filtrar en cualquier momento, aunque lo sabía muy poca gente. Las chicas no sabían, se enteraron por mi tuit. Más adelante volvería a trabajar con todas. Para mí fue el mejor elenco de LAM de todos los que tuvimos”, expresó.

Además, contó que seguirá trabajando con la productora Mandarina, al menos por un año más, ya que tiene un contrato firmado, aunque reveló que no sabe en qué proyecto.

“No sé qué voy a hacer, pero voy a seguir ligado a Mandarina todo el año que viene. Vendrá otro programa en reemplazo que lo va a anunciar pronto el canal. Hasta el 31 vamos a dar guerra”. Y cerró: “No se pongan tan contentos que volveremos”.

A su vez, también anunció que otro de sus emblemáticos roles, el de jurado de Showmatch, también llega a su fin.