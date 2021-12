Brillante homenaje al tango

Este viernes, desde las 21:00, en la víspera del Día Nacional del Tango que se celebra cada 11 de diciembre, la Orquesta Municipal de Tango ofreció un brillante concierto en el Anfiteatro Alfredo Williner, junto con la agrupación rosarina Contrastango, especialmente invitada para la ocasión.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, contó con un cálido marco de público que aplaudió de pie y reclamó bises.

El repertorio de la formación rafaelina tuvo como referentes a Carlos Gardel y Julio de Caro, próceres de la música ciudadana que cumplían años ambos el 11 de diciembre (de allí la determinación de esta efeméride nacional). Joyas como "Por una Cabeza", "Orgullo criollo" y "El día que me quieras" hicieron vibrar de emoción al auditorio, junto con piezas de otros autores como "El Milagro" (Armando Pontier y Homero Expósito), "El Once" (hermanos Fresedo), "Octubre" (Osvaldo Piro), "Pasional" (Jorge Caldara y Mario Soto), "9 de Julio" (José Luis Padula) y "La bronca" (con autoría del director de la orquesta, Claudio Duverne).

La cantante local Andrea Steinberger acompañó con su voz, y danzaron integrantes del taller de baile Besos brujos, a cargo de Maricel Malano, compuesto por parejas de Rafaela y de San Cristóbal.

La orquesta municipal de tango está integrada por Jonatan Santillán y Melania Yossen (violines), Matías Rodríguez (viola), Betina Scalenghe (violonchelo), Marcelo Actis (contrabajo), Germán Domenichini y Emanuel Onisimchuk (bandoneones), y Claudio Duverne (piano y dirección).

Seguidamente, la agrupación rosarina Contrastango se lució con el espectáculo "Piazzolla. 100 años. Leyenda y misterio", en homenaje al centenario del nacimiento del eximio revolucionario y revitalizador del género tanguero.

Liderado por el dueto vocal compuesto por la rafaelina radicada en Rosario, María Herminia Grande, y Javier Migled, Contrastango ofreció un recorrido por obras insoslayables del genial Astor, como así también por otras menos conocidas, pero no por ello menos meritorias.

Esta presentación se alternó con recitados y referencias histórico-artísticas que contextualizaron cada interpretación, y pusieron a Piazzola en diálogo con su tiempo y figuras relevantes de nuestra cultura como Jorge Luis Borges, Eladia Blazquez y Horacio Ferrer.

Acompañaron a las voces el bandoneón de Diego Saavedra, la guitarra de Nicolás Polichiso y el teclado de Eduardo Pedruelo, junto con las intervenciones narrativas y poéticas de Marcos Pereyra.