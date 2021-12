El adviento económico

El país entero se encuentra, o debería encontrarse, palpitando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo necesita arreglar dado que, el nuestro, es el mayor acuerdo que tiene con un país miembro y por lo tanto es un problema para ellos esta situación indefinida.Argentina necesita pactar porque es un país que gasta por encima de sus ingresos de manera serial y ese déficit debe financiarse de alguna manera. Mientras no arreglemos con este organismo, debemos financiarnos vía emisión monetaria y ahí está la razón de la actual situación inflacionaria que vivimos. Luego de un acuerdo de pagos, el país podrá volver a los mercados internacionales de crédito, y financiar así el recurrente déficit, hasta que crezcamos nuevamente y cuadremos los gastos del país con recaudación impositiva, como toda economía seria.La fecha máxima es marzo, donde hay un vencimiento que el BCRA no puede hacer frente con sus escasas reservas y nos haría caer en cesación de pagos, pero para qué esperar tanto, si hace más de dos años que el Ministro de Economía está con este tema.Este arreglo con el FMI es condición necesaria, pero no suficiente para que nuestro país retorne al crecimiento y genere más empleos que saquen de la pobreza a millones de compatriotas. Para que esto ocurra es necesario que vuelva la confianza a nuestra tierra. El acuerdo también es necesario porque ordenará parte de la macroeconomía y luego la prioridad pasará por que se establezca un plan económico que le devuelva la confianza a la conducción del país.El nuevo arreglo con el citado organismo, seguramente traerá un período de gracia donde no tendremos que realizar desembolsos y además mejorará la tasa de interés que será un ahorro para nuestras cuentas. También se acordará la corrección de algunas variables macro que nuestro país tiene hoy desordenadas, como el exceso de gasto y el atraso de tarifas, entre otras. Esto redundará en previsibilidad a la hora de hacer negocios en el país.La confianza nos traerá inversión, que es la fuente de todo proceso económico. Si alguien decide invertir en nuestro país, debe desprenderse de dólares para conseguir la moneda con la que operamos en Argentina, esto trae reservas al BCRA, mejora en el tipo de cambio y estabiliza los precios por mayor demanda de pesos. Pero también trae más recaudación impositiva por aumento de la actividad económica, por lo que se reduce el déficit fiscal y genera más empleo que da mejoras a las cuentas oficiales por menor gasto social. ¿Queda dudas sobre cuál es el camino?Los cristianos estamos transitando el período litúrgico de adviento, significa una actitud de feliz espera antes de Navidad, donde se produce nacimiento del Salvador de la humanidad. En economía estamos ante un adviento mucho menos importante, pero necesario al fin.#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler