Las pymes, en el centro de la agenda pública

Por Alfredo González*



Tras las elecciones y con una nueva conformación del Congreso, entendemos la imperiosa necesidad de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas, tanto productivas como sociales y políticas de la Argentina, para que la economía tenga un horizonte de previsibilidad y ofrezca un sendero de crecimiento con las pequeñas y medianas empresas en el centro de la agenda pública.

La Argentina ha ingresado en una etapa en la que se requiere de madurez en su dirigencia política, sindical y empresaria. El país que viene debe contener a todos los sectores y crear las condiciones necesarias para balizar un camino virtuoso que apuntale el consumo y amplíe la oferta, de manera de encender los motores de la economía a través de las empresas que más generan mano de obra en la Argentina: las pymes.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa representamos al sector que más empleo crea en el país. Las 1.491 entidades que aglutinan a mas de 600.000 Pymes abarcan al comercio, la industria, los servicios y las economías regionales. La integración de todos estos sectores en una dinámica federal permitirá al país salir adelante.

Las políticas económicas que de ahora en más se adopten deberán contemplar una mirada integradora capaz de ofrecer una salida general a la crisis, evitando la tentación de enmendar problemas sin soluciones de fondo y a mediano y largo plazo. La creación de empleo en la Argentina, que se sustenta principalmente en las pequeñas y medianas empresas, resulta el elemento vital en cualquier recuperación que se pretenda.

Es imperioso crear condiciones para que las Pymes amplíen sus dotaciones y no vean frustrada esa intención en reglamentaciones y costos que atenten contra ese objetivo. La necesidad de llevar adelante una profunda reforma impositiva de manera de evitar acentuar la presión tributaria en el sector pyme es claramente también un desafío de la hora que el país requiere.

En tanto, la estabilización de los precios aparece en el horizonte nacional como una meta necesaria e ineludible si de verdadero crecimiento y desarrollo se trata. Argentina requiere un plan serio y sustentable contra la inflación, al tiempo que resulta imperioso avanzar en la implementación de herramientas que eviten la concentración y los monopolios.

Nuestro sector, clave en la puesta en marcha de la recuperación económica del país, no podrá desplegar todo su potencial si se mantiene alejado del crédito como herramienta insustituible en el financiamiento. Históricamente, el acceso al crédito ha sido negado al sector pyme.

Si entendemos que el sector financiero debe orientarse a la pequeña y mediana empresa como elemento basal en la creación de empleo y riqueza, la recuperación económica será más rápida y permitirá hacer frente a los desafíos que tiene la Argentina en materia de inclusión económica de su población.

CAME es una entidad profundamente federal que entiende que las provincias argentinas tienen un enorme potencial para ofrecer al país si sus economías regionales logran la representación adecuada, con conectividad real en todo el territorio y políticas de promoción eficaces.

Cada elección nacional es una nueva oportunidad para recordar a la dirigencia en su conjunto que el país tiene futuro y las pymes son parte sustancial de cualquier crecimiento que se pretenda para la Argentina. Estamos a tiempo.



(*) Presidente de la CAME.