Un proceso penal contra el ex presidente Fujimori

LIMA, Perú, 12 (Xinhua). - El Poder Judicial de Perú abrió este sábado un proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y contra otros ex funcionarios de su gobierno por el caso de "esterilizaciones forzadas", las cuales se habrían cometido durante su mandato.La medida fue dictaminada por el juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Rafael Martínez, quien incluyó también a los ex ministros Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer, Ulises Aguilar y Alejandro Aguinaga, este último legislador por el partido Fuerza Popular.Todos han sido señalados como los "presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de los derechos humanos".Para iniciar el proceso contra el ex presidente será necesario que la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre la ampliación de los cargos de extradición que fue aprobada en 2005, tras lo cual el juez ordenó la suspensión del mismo y dio un plazo de 120 días para las respectivas investigaciones.Fujimori, quien dimitió en el año 2000 desde Japón en medio de señalamientos de corrupción durante su gobierno, fue capturado en 2005 en Chile cuando pretendía regresar a Perú para la contienda presidencial del 2006, en tanto que fue extraditado en 2007.Según la denuncia fiscal y de acuerdo con lo considerado por el juez, los implicados habrían tenido participación activa en la comisión de delitos en agravio de mujeres pobres, quechua hablantes, tanto en la sierra como en la selva de Perú.Fujimori, quien tiene 83 años y cumple una sentencia de 25 años de cárcel, es señalado como el máximo responsable por haber impulsado las esterilizaciones como un método para menguar la pobreza, a través de la reducción de la tasa de natalidad.De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, recogidos por la Defensoría del Pueblo, durante el "Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000" fueron esterilizadas de manera forzada casi 300.000 personas.En ese periodo le habría sido aplicada la "Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria" a unas 272.000 mujeres y a unos 22.000 hombres.Actualmente, más de 8.000 testimonios conforman el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, pero un poco más de 2.000 personas son las que han presentado una denuncia formal.El ex mandatario Alberto Fujimori está recluido en la cárcel de Barbadillo de Lima, donde cumple su condena por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), durante su administración.