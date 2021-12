Racing tuvo una tarde feliz

Racing se clasificó ayer a la Copa Sudamericana al vencer por 2 a 1 a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la vigésimo quinta y última fecha de la Liga Profesional que marcó la despedida del delantero Lisandro López del equipo de Avellaneda. Javier Correa abrió la cuenta para el conjunto local a los 24 minutos del primer tiempo, mientras que a los 28 Ezequiel Bullaude convirtió el empate para el elenco mendocino y al minuto del complemento Correa le dio el triunfo a Racing. Godoy Cruz culminó el encuentro con diez jugadores debido a que a los 27 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Tomás Badaloni, por doble amonestación.



GOLEÓ, PERO NO ALCANZÓ

Huracán logró una gran victoria en Arroyito, donde goleó 4 a 1 a Rosario Central, pero el triunfo no le sirvió para meterse en la Copa Sudamericana debido a los resultados conseguidos por sus rivales directos. Firme en defensa y efectivo en ataque, el "Globo" se puso en ventaja en el primer tiempo con goles de Matías Cóccaro y Jhonatan Candia, a los 18 y 50 minutos.

Ya en el complemento, el conjunto anfitrión reaccionó y logró descontar por intermedio Luca Martínez Dupuy, a los 14 minutos, pero Huracán, que jugaba con un hombre menos desde los 19 por la expulsión de Santiago Hezze, aguantó los embates y amplió la diferencia con otro gol de Cóccaro, a los 28, y uno de Walter Pérez, a los 43.

En la previa, ambos contaban con chances de lograr un cupo en la Sudamericana, sobre todo el equipo "canalla", que dependía de si mismo, ya que ganando ingresaba en la competencia internacional, que finalmente tendrá a Racing y Unión.



SE QUEDÓ EN LA PUERTA

Argentinos Juniors pudo destrabar sobre el final el encuentro frente a Sarmiento de Junín, pero aunque ganó por 2-0 en La Paternal, se quedó sin poder clasificar a la Copa Sudamericana 2022, en el cierre de la Liga Profesional. En los últimos diez minutos de partido, el "Bicho" consiguió los tantos por intermedio del ingresado Mateo Coronel y el paraguayo Gabriel Ávalos, pero los resultados en las otras canchas no le permitieron meterse en la zona de clasificación al segundo torneo continental en importancia.



PARTIDOS DEL DOMINGO

Este domingo se disputarán tres partidos en la continuidad de la última fecha. A las 17 lo harán San Lorenzo vs. Newell's Old Boys (que confirmó a Javier Sanguinetti como nuevo entrenador); a las 19.15 Defensa y Justicia vs. Lanús y a las 21.30 Talleres vs. Independiente.