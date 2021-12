CRAR gritó ¡campeón! y cerró un gran año

El Círculo Rafaelino de Rugby coronó una excelente temporada con la conquista del Torneo Regional del Litoral, de primera división, al imponerse este sábado en la final disputada en Paraná ante el local Tilcara por 16 a 15. En el duelo de finalistas Verdes, el de nuestra ciudad hizo mejor las cosas en un trámite cerrado.

Se imponía por 16 a 6, pero el local fue descontando con penales e inclusive faltando un minuto tuvo un intento de media cancha que se quedó corto. Lo cierto es que la escuadra dirigida por Quique López Durando pudo festejar merecidamente en esta temporada un tanto atípica, donde previamente los dirigentes organizadores dispusieron que no hubiera ascensos ni descensos, debido a las dificultades generadas por la pandemia.

Los puntos fueron a través de un try de Gastón Zbrun convertido por Pablo Villar, un drop y dos penales del propio Poli Villar.

La formación de CRAR fue con: 1 Matías Rocchi (Gastón Zbrun), 2 Martín Zegaib y 3 Juan Ghizzoni (Jonatan Viotti); 4 Mariano Ferrero y 5 Juan M. Imvinkelried (Franco Davicino); 6 Manuel Mandrille (Gian Allasino), 7 Pedro Rubiolo y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó (Benjamin Acosta) y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown (Ignacio Martinez), 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.

El equipo rafaelino cerró así un brillante torneo en el cual ganó 8 partidos y perdió solamente 1, en la fase regular ante Logaritmo. Además, festejó su segundo título en cuatro días en la capital entrerriana, recordando que la división M19 obtuvo el Dos Orillas el martes pasado tras derrotar a Rowing.

Si a esto se suman las convocatorias nacionales de Rubiolo y el juvenil Ignacio Sapino, más la obtención de la Copa de Plata en el Seven del fin de semana anterior, ha sido una temporada excelente para la entidad de la Ruta 70.