Con pandemia pero con más vacunados

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que "nadie imagina un 2022 sin pandemia", y, si bien dijo que la población está próxima a un verano con menos contagios respecto al año pasado, se insistirá con la vacunación.

Además, está la idea de "desalentar" viajes a países de alta circulación para evitar riesgos de traer la variante Ómicron, que ya está en la Argentina en ocho casos controlados.

Sobre el nuevo caso que se dio a conocer en Córdoba, la ministra dijo que la persona y sus contactos estrechos, todos familiares, "son positivos", pero indicó que están siendo controlados, y confirmó que "en su gran mayoría los adultos estaban todos vacunados", por lo cual están atravesando una "infección leve" y la provincia "está trabajando para contenerlos".

"Nadie imagina un 2022 sin pandemia. De ninguna manera", afirmó la funcionaria quien redobló la importancia de tener "la cobertura de la vacunación", tras advertir que la nueva mutación del virus proveniente de Sudáfrica, si bien "es más transmisible, es más leve", eso no quiere decir que no habrá "complicaciones".

En tanto, señaló que imagina "un 2022 con la mayor cantidad de personas vacunadas, con inmunidad de refuerzo y muchísimo menos impacto" y afirmó que el Covid-19 "vino para quedarse", tras lo cual explicó: "Se va a transformar en un virus estacional y vamos a tener que atenderlo".

Respecto a la cepa proveniente de Africa aseguró que "no sólo impresiona que es menos letal" sino que se espera que "sea menor que Delta" por lo que la idea es "desalentar los viajes de alta circulación por los riesgos de traer la variante", recomendando que "a la vuelta las personas tengan cuidado y se hagan un PCR" y seguirán siendo monitoreadas.

Al ser consultada sobre posibles restricciones, la ministra aseguró: "Estamos arrancando el verano muchísimo mejor que el año pasado. Tuvimos un crecimiento de casos, pero nunca bajó al nivel en el que estamos ahora".

Vizzotti, sostuvo que el factor clave "es la vacunación del 67 por ciento con dos dosis y mayores de 50 casi con el 90 por ciento".

En cuanto a la variante Ómicron precisó que, si bien "es más transmisible, pero más leve" se debe tener en cuenta que "si hay un 1% del virus se infectan 100.000 personas, pero eso no quiere decir que no va a tener alguna complicación".