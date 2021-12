Respaldan acuerdo por exportaciones de carne

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), calificaron de "gran paso adelante" el acuerdo con el Gobierno sobre flexibilización de exportaciones de carnes y sostuvieron que aliviará los precios del mercado interno.

Nicolás Pino, el presidente de la SRA, sostuvo que el acuerdo es "un paso adelante" y consideró que "el problema en Argentina no es el precio de la carne, sino la inflación".

Pino señaló que en enero "se termina la cuotificación de exportación de carne, con ciertas restricciones".

"Se acaban los cupos de exportación de carne, con la excepción de estos siete cortes populares, que representa un 20 y pico por ciento de la exportación", explicó el dirigente ruralista.

Por su parte, Elbio Laucirica, el titular de Coninagro, calificó también de "gran paso" la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar las exportaciones de carne al señalar que la decisión "traerá previsibilidad y confianza".

"Creo que fue un gran paso y pediremos que en adelante se garanticen estas promesas hechas desde el Gobierno de no cerrar las exportaciones y no aumentar los derechos de las mismas" manifestó Laucirica.

El Gobierno anunció, tras un acuerdo con la Mesa de Enlace, el plan ganadero GanAr para los próximos dos años, que incluye líneas de créditos para impulsar la producción a tasa subsidiada del 7% por $100.000 millones.

También decidió la liberación de la exportación de carne de las vacas categoría D, E y F y de carne de toro, pero mantuvo la prohibición de envíos al exterior de siete cortes populares para que se comercialicen a precios accesibles en el mercado interno.