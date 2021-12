Alberto y Cristina, con Lula en Olivos

BUENOS AIRES, 11 (NA). - En la previa del gran acto del 10D, el jefe de Estado recibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la Quinta de Olivos.

La reunión se celebró el jueves por la noche y concluyó con una foto de los tres, antes del acto en el que Lula da Silva compartió ayer el palco con el presidente argentino, la vice y el ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica.

Fuentes oficiales aseguraron a la agencia NA que el encuentro fue "muy cordial y afectuoso", en el que los principales líderes de Latinoamérica compartieron una "mirada común sobre lo que pasa en la región".

En su cuenta de la red social Twitter, el ex mandatario brasilero celebró la reunión: "De regreso a suelo argentino, siendo recibido por su compañero Alberto Fernández y por su compañera Cristina Kirchner. Mañana -por hoy- tenemos cita en Plaza de Mayo en el Festival Democracia por Siempre. ¡Viva América Latina!".

El acto se programó en el marco del 73° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas.

En la cena que se llevó a cabo en la Residencia Presidencial de Olivos también estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien se retrató junto al ex mandatario de Brasil y publicó la imagen en Twitter.