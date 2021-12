Domina el escepticismo

¿Qué hacer con la Argentina? ¿Qué hacer en la Argentina? ¿El discurso del senador renunciante Esteban Bullrich impactará en los términos de la ética y la moral de la clase política o esta continuará priorizando su supervivencia y la continuidad de sus privilegios antes de trabajar por las necesidades de los argentinos? Ay país, país, país dice una antigua canción de protesta de otras décadas, aunque su concepto se mantiene actual en esta patria con tantas oscilaciones en su estado de ánimo en el descalzado universo de la política, signado por la grieta, la crispación y la confrontación, pero también con amplios contrastes en la economía y en lo social.Entonces, cómo generar confianza en que las cosas cambiarán un día de una vez por todas y se recupere la racionalidad en todos los ámbitos. En este marco, aunque la tendencia es a proyectar una aceleración de la recuperación de la economía, el conjunto empresarial aún mantiene reservas sobre apurar planes de inversión que traccionen la creación de empleo. Así se desprende de la encuesta correspondiente a noviembre sobre "Expectativas de Ejecutivos de IDEA", realizada por D ´Alessio /Irol.Los hombres de negocios continúan identificando al déficit fiscal como el principal escollo del país, lo que deriva en el cuestionamiento al marco impositivo. El informe muestra que el 65% de los consultados cree que la situación económica del país será "moderadamente peor" (40%) o "mucho peor" (25%). Para el 23% se mantendrá igual y sólo el 24% aguarda una mejora. Pese a este escenario, el 40% cree que las ventas de su empresa aumentarán (8% significativamente y 32% moderadamente) mientras que el 29% entiende que se mantendrán, el 27% disminuirán levemente y un 4% caerán significativamente.El trabajo destacó que el balance de respuestas dejó de ser negativo luego de dos años. En cuanto a la inversión, la situación es inversa ya que sólo un 22% de los consultados estimó que aumentará en algún grado. El 42% cree que no se modificará y el resto estima una disminución. Frente a este escenario, el panorama laboral no luce auspicioso ya que el 80% de los ejecutivos que participaron consideraron que se mantendrá la plantilla (46%) y un 34 % que disminuirá levemente (24%) o significativamente (10%).Consultados sobre 2022, esperan por "estabilidad institucional" y la revisión del marco laboral e impositivo como principales aspectos para promover la inversión. Acerca de la economía en general, tres de cada cuatro empresarios participantes remarcaron al déficit fiscal como el principal problema de la economía argentina.En el plano de formación de las expectativas es clave el desarrollo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de más de 43 mil millones de dólares. Más allá de las buenas voluntades y las declaraciones moderadamente optimistas, lo cierto es que no hay hechos concretos. A esta altura, hablar de "avances" es de una ambigüedad absoluta difícil de mensurar, en todo caso siempre hay un final abierto que puede ser positivo como negativo. Y sin lugar a dudas que la urgencia para cerrar un acuerdo no es del Fondo sino de la Argentina, sobre la cual pende la amenaza de un nuevo default como la cuchilla de una guillotina.Por lo pronto, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el que se analizan las perspectivas de la región, afirmó que las exportaciones argentinas tendrán una suba del 25% impulsada por el alza de precios de exportación y un crecimiento del 8% en volumen exportado. De confirmarse esa proyección, la Argentina podría alcanzar el año próximo un superávit comercial cercano a los 20.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que este año podría superar los 15.000 millones de la misma moneda.Habrá que ver si las proyecciones luego se reflejan en la realidad. Nuestro país tiene una rara habilidad para sorprender, generalmente en forma negativa.