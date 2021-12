Comenzó a retirarse el cerco del primer cantero de bulevar Santa Fe

A partir de un pedido de los integrantes de Paseo del Centro a través de su presidente, Gabriel Faber, el municipio comenzó este viernes por la mañana, a retirar los chapones que rodean la obra que se está desarrollando en el cantero de la primera cuadra del bulevar Santa Fe.“No queremos que el cerco que tienen hoy estos canteros pueda obstaculizar el normal tránsito de la gente que viene a realizar sus compras. Vamos a priorizar la actividad económica de este sector. Si bien el cantero sigue y va a seguir en obra, trataremos de liberar los espacios para evitar problemas en el tránsito”, manifestó el secretario de Producción, Empleo e Innovación.Además, agregó que “nos pareció razonable el pedido al cual accedimos, y vamos a estar retirando, en etapas, los chapones. Hoy hemos descubierto las punteras de los canteros y calculamos que para la semana próxima vamos a descubrir todo el cantero”.DOS SEMANAS DE ACTIVIDADCOMERCIAL MUY FUERTEPor su parte, Gabriel Faber, Presidente de Paseo del Centro, también estuvo en el proceso de extracción de las chapas: “Aclaramos que la obra no ha finalizado. Falta toda la parte de colocación de las losetas que van a convivir con el peatón durante un tiempo. Esperemos lo más breve posible. Le pedimos a la Municipalidad, desde Paseo del Centro, desde la Comisión de Comercio de la institución, que liberen las chapas porque se vienen dos semanas donde creemos que la actividad comercial va ser muy fuerte, y esto realmente entorpecería mucho la visibilidad de una vidriera, que es donde trabajan nuestros socios, nuestros amigos los comerciantes. Así que la Municipalidad accedió a retirar las chapas y aunque el proceso no esté terminado, esta es la buena noticia”, explicó Gabriel Faber.En tanto, Juan Auce, a cargo de la Dirección de Emprendimientos Privados Municipal, comentó que la obra de refuncionalización del Centro se trata de un pedido que se venía realizando desde hace varios años por parte de los comerciantes e integrantes del Centro Comercial: “Es un proceso que se fue realizando a lo largo del tiempo. En 2019, el Intendente convocó a un equipo interdisciplinario para llevar adelante el anteproyecto, y en octubre de 2021 pudimos dar inicio al primer cantero, puntapié inicial para continuar con el resto”.LO QUE RESTAEstá previsto que una vez que pasen las fiestas, se inicie la refuncionalización del segundo cantero, ya habiendo terminado el primero. Lo que resta de esta primera etapa son las terminaciones, la colocación de las losetas graníticas, del intertrabado, como así también de la forestación de los espacios verdes que se ganaron en los canteros con el objetivo de sumar estos espacios absorbentes en el Área Central.“Con los espacios verdes absorbentes lo que se busca es generar mayor superficie permeable, teniendo en cuenta que el área central tiene un alto grado de impermeabilización. Por eso, desde el espacio público se busca ampliar ese espacio verde y a la vez, absorbente”; detalló Auce.Es importante destacar que la obra cuenta con un diseño basado en líneas modernas y está pensada desde la sustentabilidad, quedando para una segunda etapa la construcción de una ciclovía elevada, presentada en el proyecto original de la reforma del Área Central.Uno de los principales cambios será la creación de una Zona 30; es decir, un radio donde la velocidad máxima permitida no supere los 30 km/h. De esta forma, se otorga prioridad a la circulación peatonal y de bicicletas.