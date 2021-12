Trascendente jornada de recambio democrático

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Una significativa ceremonia tuvo lugar ayer por la mañana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en la oportunidad el Concejo Municipal procedió a efectivizar su integración, fruto de los comicios generales del pasado 14 de noviembre.

En la oportunidad, Horacio Bertoglio, presidente del Cuerpo saliente, ofreció la bienvenida al público presente, a los nuevos ediles Carolina Giusti, Santiago Dobler y Pablo Ghiano, saludando a quienes cumplieron su mandato Marita Ferrero, Oscar Trinchieri y Luciana Paredes.

El edil, además hizo propicia la oportunidad para ofrecer un balance de lo actuado por el Cuerpo desde enero a diciembre, resaltando que en ese lapso fueron aprobadas 97 Ordenanzas, 89 Minutas de comunicación, 26 Declaraciones de interés y 26 Resoluciones.

Además ofreció un somero repaso de los logros más trascendentes: Accesibilidad, acceso a la información pública y visibilidad del Concejo, se ha trabajado en torno a estos ejes, tanto desde la normativa como desde las acciones emprendidas.

-Habilitación de una oficina propia en la planta baja del concejo municipal, que si bien no soluciona el problema de accesibilidad permitió mayor visibilidad del Concejo y una mejor atención al público en general. Generando esto también un espacio en planta baja para realizar actos en el hall de ingreso, lo que antes solo estaba limitado al Recinto de Sesiones. También la posibilidad de contar con una “vidriera del Concejo”, por decirlo de alguna manera y comunicar la identidad, los datos generales y programas en particular, así como obras de arte… todo difundido en planta baja.

Este año también se concretó la segunda edición de la Bienal del Libro, programa propio del Concejo.

Se instituyó la primera edición del certamen literario “Ciudad de Sunchales”.

Se realizó amplia difusión del Día Nacional de las bibliotecas populares, informando todos los datos de las bibliotecas de acceso público que funcionan en la ciudad.

Se difundieron obras de artistas locales a través de los obsequios institucionales que entrega el Concejo a lo largo del año.

Se instituyó el programa “Refugios para la Lectura”.



Algunos de los Reconocimientos efectuados:

-Al Jardín San Carlos, en sus 50 años de vida.

-A Sancor Seguros, en sus 75 años de vida.

-Al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales por sus 50 años de vida

-Reconocimiento muy especial para Mirta Rodríguez, imponiendo su nombre a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, por su trayectoria como periodista y como la secretaria del primer cuerpo legislativo conformado en la ciudad.

-También se aprobó la designación del nombre “Eladio José Periale” a un espacio público del barrio Sur.

-Y además fue aprobado el proyecto presentado por el Ejecutivo, imponiendo el nombre de Oscar Bayo Girard al edificio del NIDO.



Otros reconocimientos:

-Al Personal de la salud de la ciudad por su trabajo en la pandemia, con el diseño de una Acuarela a cargo de Amorela Sobrero, artista joven de la ciudad….

-Designación del nombre “Chente Cipolatti” a la beca deportiva que entrega todos los años el Concejo, al cumplirse 100 años de su natalicio.

Hemos entregado dicha Beca a la deportista Milena Margaría, jugadora de vóley, con una gran actuación este año en los seleccionados nacionales.

-También se reconoció a Milagros Maza, basquetbolista destacada de la ciudad que hoy se encuentra jugando profesionalmente en el exterior.

-Se continuó con la entrega del reconocimiento Antiguos Pobladores de Sunchales, distinción que recayó en ocho personas de la ciudad.

-Se realizaron dos sesiones especiales, las dos referidas a la mujer y disidencias:

Día de la Mujer y Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, lo que permitió el ingreso y luego la aprobación de varias iniciativas referidas a la temática:

*Creación del Programa Ni Una Menos

*Licencia por violencia de género a empleadas municipales

*Registro de casos de violencia de género

*Crea el Plan Integral de Género, con la constitución de la Mesa de Género que ella está funcionando.

*Solicitud por parte del Ejecutivo de los Certificados expedidos por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para cada funcionario o funcionaria que desempeñe cargos jerárquicos en la Municipalidad de Sunchales.



Como una de las actividades más importantes, el Concejo exhibió en Amigos del Arte primero y ahora ya expuestas en el Recinto, las obras que componen la Muestra Patrimonios Culturales de Sunchales, muestras propia del Concejo, realizadas con la técnica acuarela por el artista santafesino Gustavo Pueyo.

Puertas adentro, en lo referido al funcionamiento del Concejo, se invirtió en el equipamiento tecnológico y en reformas edilicias, modernizando y adaptando las actuales instalaciones y generando así una sala de reuniones amplia, que no existía en el Cuerpo legislativo.

Tuvo términos elogiosos para destacar la labor de las secretarias, como así la de los ediles que cumplieron su mandato.

Seguidamenten se dio lectura al despacho de la comisión de poderes.