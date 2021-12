UTN FRRa realizó los actos de colación

El martes 7 por la noche, la UTN Rafaela realizó la novena edición del acto de colación del bachillerato para adultos. En un nuevo año que se cierra, la Universidad continúa brindando a la comunidad una opción de capacitación, que impacta en el crecimiento y transformación de la sociedad.

El encuentro académico fue presidido por el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, Ing. Oscar David, el secretario de Extensión Universitaria Ing. Orlando Thailinger, la secretaria de Planeamiento Lic. Paola Quagliotti, y la coordinadora del Bachillerato para Adultos Ing. Agostina Ferrari. Además estuvieron presentes autoridades del municipio, docentes y familiares de los graduados.

En total, recibieron anoche su diploma 47 egresados, 13 correspondiente al año 2020 y 34 al año 2021.

El acto se desarrolló con las dos cohortes juntas debido a que la pandemia impidió realizar el cierre de año correspondiente al 2020 y esa cohorte finalizó sus estudios en marzo del 2021.

La coordinadora del Bachillerato para Adultos Ing. Agostina Ferrari, manifestó su emoción y el reconocimiento a los graduados por su esfuerzo. “La pandemia para el bachillerato fue muy difícil. No estábamos preparados, y el grupo está compuesto por personas adultas que tienen trabajos formales e informales, con hijos e hijas, son responsables de sus familias. Fue muy duro llevar adelante el proyecto, porque en varias oportunidades no podían cursar, no tenían las ganas o la cabeza para sostener la distancia. Insistían en la necesidad de la presencialidad”, comenzó.

“El 2021 nos encontró mejor preparados porque todo el cuerpo docente y directivo recibió una capacitación para hacer uso del campus virtual de la UTN, y la Facultad generó varias cuentas de Zoom institucional, que permitieron que durante el aislamiento las clases no se cortaran. Las personas que no podían cursar de manera virtual en tiempo real, podían acceder a las clases y al material educativo en los horarios que podían. Esto se dio así, porque cada estudiante tuvo que establecer prioridades dentro de su familia y si había que elegir quién estudiaba o quien utilizaba la computadora o el celular para asistir a clases, priorizaron a sus hijos e hijas”, continuó. “Estas complejidades se vieron reflejadas en la cantidad de graduados y graduadas si se compara con los años previos a la pandemia, pero al mismo tiempo aumenta la alegría de verlos culminar un ciclo que en su momento, por distintos motivos, no lo pudieron concretar”. Y añadió: “el esfuerzo que hay detrás es muy grande y por eso siempre nos llena de orgullo la realización del acto de colación”.

Por último, agradeció a la Facultad Regional Rafaela, al Decano Ing. Oscar David, al Secretario de Extensión Ing. Orlando Thailinger, “quienes nos capacitaron en el uso del campus virtual y en especial al cuerpo docente porque siempre demostraron una gran predisposición para acompañar la realidad que nos tocó vivir”.



Nómina

Graduados 2020: AGUIRRE, Javier Agustín, Almaraz, Zulma Patricia, Arias Malvina Soledad, Bajo Belcott, María Eloísa, Díaz, Caterina Graciela, Giay, Victoria, Kinderknecht, Micaela Rita, Lacroix, Laura Noemí, Lazcano Acosta, Elisa camila, Nocete, Agustina Marlene, Valdez, María Soledad, Velazco, Gerardo, Zeballos, Florencia María

Graduados 2021: Acosta, Lautaro José, Astrada, Cintia Elizabet, Ayala, Teresita, Barbero, Mauro Joel, Bender, Diego Rubén, Benitez, Sergio Javier, Boscarol, Marcelo Alejandro; Cabral, Luciana Evelyn, Campos, María del Carmen, Contreras, Natalia Soledad; Diaz, Bárbara Ayelén, Díaz, Jorge Omar, Espindola, Aldana Denisa, Galindez, Milagros Belén, Gigena, Marianela Beatriz, Grande, Jorge Hugo, Iñiguez, Héctor Irineo; Iriarte, Daniela Valeria, Leguizamón, Franco Misael, Molina, María Eugenia; Protti, Damián Rubén, Ramirez, Marcos Eduardo, Rapetti, Ivana Soledad, Robledo, Ernesto Gustavo, Robles, Andrea Soledad, Rossi, Rita Mercedes; Schroeder, Carla Fátima, Sellwood, Alex Ramón, Simbron, Analía Elizabet; Toledo, Raúl Darío, Torres, Romina Patricia, Trejo Gomez, Sandra Beatriz; Veliz, Mario Francisco, Ybañez, Natalia Soledad.



El Gabinete de Idiomas Extranjeros también tiene nuevos egresados

Asimismo, el jueves 9 por la noche se realizó también el acto de cierre de año del Gabinete de Idiomas Extranjeros, donde se entregaron los diplomas a los nuevos egresados. Este año fueron en total 35: 18 de inglés, 9 de inglés adolescentes, 5 de alemán y 3 de portugués.

La Lic. Daniela Griotti, Coordinadora del Gabinete, junto al cuerpo docente que la acompaña, estuvieron a cargo del acto que despidió a los nuevos graduados de este ciclo lectivo 2021, que fueron:

Inglés | Allegrini Jorgelina, Bonomo Nicolás. Boratto Bruno Javier, Bragado Rocío María, Giussani Alexis María, Guntern Virginia, Imhoff José Ignacio, Iudicello María Elizabet, Juarez Georgina, Magni Hernán Matias, Marotti Juan Ignacio, Rivero Pablo Martín, Romero Josefina, Stangaferro Nadia Vanessa, Tomasso Delfina, Tomatis Soural Fabián Andrés, Yacob Cecilia y Zenklusen José Luis.

Inglés (Adolescentes) | Bruno Belén, Gariotti Valentina, Heinzmann Luisina, Lenta Martina, Nicola Pilar, Saglietti Sofía, Sara Paulina, Vanzetti Valentina y Weder Emilia.

Portugués | Jennerich Luciana Belén, Re Mariano y Sánchez Carina Liliana.

Alemán | Batiston Mariano Hernán, Fernández Ezequiel, Lencioni María Julia, López Airaudo Augusto y Vallejos Carolina.



Griotti destacó que “es el primer año que tenemos graduados adolescentes. Nos iniciamos en eso hace cinco años y esta es la primera promoción”

Asimismo, señaló que “el año pasado, con la pandemia, la virtualidad facilitó que las personas se vuelquen a estudiar idiomas. Muchas personas que no son de Rafaela se sumaron, y este año la mayoría continuó”.

Además, consideró que “las personas estudian idiomas porque reconocen su importancia, ya sea por motivos laborales (tiene un plus especial en el currículum), por el placer de saber o por el deseo de concretar un viaje y comunicarse”.

El dictado de idiomas extranjeros en la UTN se lleva a cabo desde hace muchos años, y se cursa en el edificio de Bv. Roca 989.

Cabe destacar que la posibilidad de aprender otros idiomas dentro de la UTN FRRa – UNRaf está abierta no solo a los alumnos de la institución, sino también a todos aquellos miembros de la comunidad local que estén interesados en capacitarse.