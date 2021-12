Hoy se celebra el Día Nacional del Tango en homenaje a Gardel y De Caro, dos íconos de una de las mayores expresiones de la cultura argentina.

El tango surge en los márgenes del Río de la Plata hacia fines del siglo XIX, como respuesta y expresión de una búsqueda de identidad y de libertad.

Con más de 150 años de historia y momentos inolvidables, el tango ha sido un elemento expresivo permeable a los diferentes contextos. La aceptación masiva como parte de la cultura nacional arriba luego de su triunfo en París, allá por 1910, pero su consagración y elevación en la denominada “época de oro” fue durante el período 1940-1955, a la que sobrevienen (igual que al país entero) años de ostracismo y declinación, para volver recargado con el retorno a la democracia. En los últimos 20 años ha habido una explosión de producciones culturales, con prácticas en espacios sociales por todo el país.

Cuenta la historia que fue un 11 de diciembre de 1965, en la tanguera esquina de Avenida Corrientes y Esmeralda, donde Ben Molar concibió la idea de declarar un Día Nacional del Tango, luego de notar que ese día coincidían los cumpleaños de De Caro y Gardel. Ese mismo año elevó la solicitud ante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue recién unos cuantos años después, y gracias al acompañamiento de un sinnúmero de organizaciones sociales, que logró su aprobación.

Julio de Caro, director, compositor y arreglista, fue uno de los grandes modernizadores de la música ciudadana. Encarnó una fuerza evolutiva dentro del género y dio inicio a la Guardia Nueva del tango, un movimiento de renovación de la estética musical surgido entre 1917 y 1925.

Carlos Gardel, a su vez, fue el iniciador y máximo exponente del tango canción, fue quien inventara la manera de cantar el tango, quien le diera estilo propio, algo que no se había visto hasta ese momento. Desde su origen hasta su fallecimiento en el trágico accidente aéreo de Medellín, Gardel reunió todos los elementos para convertirse en un mito y símbolo del género musical.



El tango como identidad nacional

Como expresión artística, el tango también funcionó como elemento cohesionador frente a la necesidad de construcción de una identidad nacional; hoy se presenta como reafirmación de esta misma y, al mismo tiempo, como espacio dinamizador y reflexivo a partir de la convivencia de expresiones y públicos diversos. Las identidades, entendidas no ya como concepción ontológica y unívoca, sino como construcción simbólica y producto histórico, son problematizadas y deconstruidas para encontrar caminos de confluencia y amalgama de comunidades.

En ese encuentro de diversidades y diferencias, el común denominador es la importancia del tango como cultura nacional, popular y patrimonio intangible que nos proyecta y expresa, no solo hacia adentro, sino también al mundo entero.