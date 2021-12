Boca recibe a Central Córdoba

Boca se enfrentará hoy como local a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido válido por la vigésimo quinta y última fecha de la Liga Profesional, tras lo cual viajará hacia Arabia Saudita para jugar ante el Barcelona de España un amistoso.

El encuentro se jugará a partir de las 22:00 en el estadio Alberto J. Armando con Mauro Vigliano como juez principal, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Hugo Páez, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El elenco de La Ribera viene de consagrarse campeón de la Copa Argentina al vencer a Talleres de Córdoba por penales, mientras que en la Liga Profesional igualó 1 a 1 frente a Arsenal en Sarandí y tras culminar el partido de este sábado celebrara el día del Hincha de Boca que se conmemora el 12 de diciembre.

Luego, en la madrugada del domingo, los jugadores emprenderán vuelo hacia Arabia Saudita debido a que el próximo martes 14 jugará frente al Barcelona de España en el King Saud University Stadium, ubicado en Riyadh, por la Maradona Cup.



OTROS PARTIDOS. 17 hs Rosario Central vs Huracán, Racing vs Godoy Cruz, Patronato vs Gimnasia, Argentinos vs Sarmiento. MAÑANA. 17hs San Lorenzo vs Newell's, 19.15hs Defensa vs Lanús, 21.30hs Talleres vs Independiente. LUNES. 20 hs Banfield vs Arsenal.