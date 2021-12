En Brasil, descendió Gremio

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Gremio de Porto Alegre, uno de los grandes de Brasil y tres veces campeón de la Copa Libertadores (1983, 1995 y 2017) perdió la categoría al quedar entre los cuatro peores equipos del Torneo Brasileirao.

El conjunto gaúcho tenía que ganar en la última fecha y esperar que Juventude y Bahía perdieran con Corinthians y Fortaleza.

Gremio hizo su parte y venció 4 a 3 al campeón Atlético Mineiro, pero el equipo paulista perdió 1 a 0 y sentenció la historia.

La derrota de Bahía con Fortaleza por 2 a 1 no cambió la ecuación.

Esta es la tercera vez que el Tricolor baja a la Serie B brasileña: ya había perdido la categoría en 1991 y 2004.

Además de Gremio, que en su plantel cuenta con los argentinos Walter Kannemann y Diego Churín, también perdieron la categoría Chapecoense, Sport Recife y Bahía.

En tanto, además de Atlético Mineiro, clasificaron a la Copa Libertadores Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense, América y Atlético Paranaense.

En tanto, Goianiense, Santos, Ceara, Internacional, San Pablo y Cuiaba jugarán la próxima Copa Sudamericana.

Juventude es el único equipo que no clasificó a una copa internacional y tampoco descenderá.

De hecho se salvó por tres puntos y no accedió a la Sudamericana por uno.