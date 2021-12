"Dimos todo y la medalla que ganamos es muy merecida"

(Por Darío Gutiérrez). - A unos días de haber regresado a Rafaela, Yoel Vargas sigue disfrutando la medalla de plata ganada en Cali. Su vuelta a las competencias internacionales con los equipos argentinos de ciclismo fue más que auspiciosa, ya que bajo la tutela de Walter Pérez y Daniel Capella, y con Lucas Vilar y Juan Godoy como compañeros, solamente fueron superados por los colombianos en la velocidad olímpica que se desarrolló el primer día de actividad en los Panamericanos Juveniles.

"La verdad estoy muy feliz por como vamos terminando 2021. Empecé el año con el pie izquierdo por una lesión, pero pudimos remontar en el final, y contento por la medalla en el Panamericano y la que había obtenido hace unos meses en el Argentino de Pista", nos contó el pedalista de 20 años a modo de balance.

Esta prueba se entrenó como para lograr una presea y los resultados estuvieron. "La entrenamos mucho, fuimos dos veces a San Luis previo al viaje, ahí probamos quien salía la primera vuelta, quien la segunda y la tercera. Yo preparé mucho la primera salida y quedamos conformes".

Como en otras oportunidades de eventos continentales o mundiales, "Coto" disfrutó de este ambiente. "Si, la verdad los rivales eran muy potentes, el equipo de Colombia y otros países en cuanto a la zona de velocidad. Se siente otro clima, otra sensación y mas vistiendo la celeste y blanca".

En cuanto a los objetivos previos, reconoció que "antes del torneo era todo o nada, ir a ganar. Pudimos llegar a la final, Colombia era mas fuerte que nosotros, dimos todo de nosotros y la obtención de la medalla fue muy merecida. Por el esfuerzo y sacrificio de todo el año, entrenar todos los días y no bajar los brazos".

En cuanto a las pruebas individuales que desarrolló en el velódromo "Alcides Nieto Patiño", el representante del Club Ciclista de Rafaela manifestó que "fueron más para experiencia porque estaba compenetrado en la velocidad por equipos. Igual creo que me fue bastante bien, sobre todo en el keirin, que con mayor entrenamiento puede salir mejor".

Por la perseverancia el mal trago de la lesión en marzo quedó atrás. "La fractura de la clavícula (en el Argentino de Ruta) me frenó cuatro meses, tuve dos fracturas y operaciones, una rehabilitación un poco larga. La vuelta al comienzo fue dura, pero ya pasó, esperemos que el año que viene sigamos con mas fuerzas y actitud, y seguro se nos va a dar en un Panamericano o Copa del Mundo, no sabemos todavía que podemos correr", expresó esperanzado.

Y aclaró en el cierre que "la pista es lo que más me sale y me gusta. También en estos meses aprovecharemos para ir a correr los fines de semana cuando se hagan carreras en la zona o a Buenos Aires, para pasarla bien".