"Tevez no jugará más, te lo confirmo, es mi amigo"

A mitad de año, Carlos Tevez dejó Boca Juniors y aseguró que no volvería a jugar en el Xeneize, aunque no sentenció su retiro definitivo del fútbol.

Hoy, Angel Clemente Rojas, crack del club en la década del 60, ya dio por hecho el final de su ciclo como futbolista.

Al respecto, "Rojitas" dijo "no va a jugar más, te lo confirmó yo, es mi amigo del alma. Tevez se retira, no vuelve más a jugar, ya está grande, ya hizo todo. Económicamente está muy bien y no tiene ningún problema, hay que agradecerle todo lo que ganó. Que se quede en su casa con su familia. Pero a jugar no vuelve", en una entrevista concedida a Resumen Deportivo, de radio República de Morteros, en Córdoba.

Al "Apache", de 37 años de edad, no se le conocen negociaciones para incorporarse a otro club desde que se fue de Boca.

Y en una última entrevista le comentó a Alejandro Fantino que no tenía nada decidido, aunque en el país no pensaba jugar más y que le seducía irse a una liga como Estados Unidos.

Esa declaración y la de Angel Clemente Rojas, están enfrentadas.

El tiempo lo dirá.