Jugador de Los Pumas 7s, elegido el mejor del año

Los World Rugby Awards vuelven a distinguir a un argentino. En la tradicional ceremonia de cierre temporada, Marcos Moneta, integrante del plantel de Los Pumas 7’s, fue premiado como el Mejor Jugador de Seven del Año 2021. El rugbier surgido en el Club San Andrés compartía la nominación con los fijianos Napolioni Bolaca y Jiuta Wainiqolo y el neozelandés Scott Curry.



Fue el público quien se ocupó de elegir al vencedor de este prestigioso reconocimiento, votando entre los cuatro postulantes. Y el panel de expertos que seleccionó a los mejores rugbiers de Seven en la temporada 2021, lo conformaron el ex internacional keniata Humphrey “Tali” Kayange, la australiana Tiana Penitani, la inglesa Danielle “Nolli” Waterman, y dos leyendas del juego reducido como el neozelandés Karl Te Nana y el fijiano Marika Vunibaka.



Moneta -21 años- descolló en la actuación de Los Pumas 7’s en los Juegos Olímpicos de Tokio. El seleccionado argentino conquistó la medalla de Bronce en dicha competencia, y el wing de San Andrés terminó como tryman de los Juegos, con seis conquistas (en la misma cantidad de partidos); hizo dos tries valiosísimos ante Sudáfrica para el pase a las semifinales (éxito por 19-14), y otro ante Gran Bretaña para adueñarse del tercer lugar en el podio (victoria por 17-12). “El Rayo” es uno de los jugadores más veloces del Circuito Mundial; su récord de velocidad lo alcanzó en los Juegos Olímpicos, cuando en el encuentro ante Sudáfrica su GPS entregó en registro de 38,6 km/h.



Para conocer referencias, se puede indicar que la marca del wing de Los Pumas 7’s es 10,72 metros por segundo. Y comparándolo con uno de los hombres más veloces del planeta y el “Rey de velocidad” por mucho tiempo, hay que puntualizar que el mejor número del jamaiquino Usain Bolt en su carrera fue de 12,4 metros por segundo.



En el universo del rugby, Moneta es de los más veloces también. Tomando como parámetro a otros rugbiers vale detallar que: el norteamericano Carlin Isles tiene como antecedente máximo 11,5 metros por segundo; el neozelandés Rieko Ioane recorrió 10,69 metros por segundo, y el sudafricano Cheslin Kolbe hizo 10,70 metros por segundo. En los tres casos, Moneta es más rápido.



ANTECEDENTES. En los World Rugby Awards 2017, Joaquín Tuculet fue premiado por el Mejor Try del Año, por la conquista que le marcó a Inglaterra en San Juan. Y ese mismo año a Matías Osadczuk lo distinguieron como el Jugador Novato del Año en el Seven. En 2017 también, a Eduardo Oderigo le entregaron el “Award for Character”, por el trabajo que realiza con los Espartanos, el equipo de rugby formado por internos de la Unidad Nº 48 de San Martín. Y en el año 2001, Jorge Braceras recibió la distinción “Development Award”.