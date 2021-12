Estudiantes ante Aldosivi

LA PLATA, 10 (NA) - Estudiantes de La Plata pasa hoy a Aldosivi en un partido correspondiente a la vigésimo quinta y última fecha de la Liga Profesional el cual ambos elencos jugarán para cumplir con el calendario de jornadas ya que ninguno pelea por entrar a ningún certamen copero.

El encuentro se jugará desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje de Néstor Pitana, quien estará asistido por los jueces de línea Ariel Scime y Sebastián Raineri, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Deportes.



SIGUE MAÑANA.17hs Unión vs Colón, 17hs Rosario Central vs Huracán, 17hs Racing vs Godoy Cruz, 17hs Patronato vs Gimnasia, 17hs Argentinos vs Sarmiento, 19.15hs Atlético Tucumán vs River, 22hs Boca vs Central Córdoba. Domingo 12: 17hs San Lorenzo vs Newell's, 19.15hs Defensa vs Lanús, 21.30hs Talleres vs Independiente. Lunes 13: 20hs Banfield vs Arsenal.