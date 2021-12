Mascherano es el nuevo entrenador de la Sub20

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ex mediocampista central Javier Mascherano se convertirá en el nuevo entrenador de la Selección argentina Sub 20 a partir de enero del año próximo, en reemplazo de Fernando "Bocha" Batista, quien dejó el cargo para sumarse al cuerpo técnico de Venezuela que encabeza José Pekerman.

Así lo confirmó la cuenta oficial del seleccionado albiceleste en la red social Twitter, donde detalló: "El presidente Claudio Tapia se reunió hoy con Javier Mascherano para definir su vínculo como nuevo entrenador del Seleccionado Sub 20 que se pondrá en marcha a partir de enero del 2022".

De esta manera, se confirmó el rumor que surgió tras la partida de Batista, que señalaba al "Jefecito" como el sucesor del "Bocha" en el elenco juvenil argentino.

Así, Mascherano (37 años) iniciará su carrera como técnico una vez que finalice su contrato como director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al culminar diciembre.