Marcha en el microcentro por "víctimas de falsas denuncias"

A partir de las 11.00 de la mañana de ayer un importante núcleo de personas pertenecientes a la organización "Verdad y Justicia por Rafaela", convocaron a una manifestación en la vía pública, más precisamente a concentrarse en la Plaza 25 de Mayo frente al Municipio local, bajo la consigna «La Violencia no tiene Género - Marchemos juntos en defensa de hombres inocentes, víctimas de falsas denuncias».

La invitación a participar agregaba de modo explicativo: «No queremos violadores ni maltratadores sueltos, queremos que se investigue y deje de acusar a inocentes, arruinando familias enteras».

Tal como se preveía, la convocatoria reunió a un grupo de unas 200 personas que saliendo desde el Edificio Municipal, marcharon hacia el edificio de Tribunales de Rafaela sito en Alvear y Sarmiento, para luego terminar el recorrido en calle Necochea 443 donde está emplazada la sede local del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional N° 5 Rafaela.

En cada una de las sedes por donde pasaron, la manifestación entregó petitorios. Cada uno de ellos llevaba la firma de 1.358 personas que adherían a las consignas y lemas de la convocatoria, señalando los cambios que deberían ocurrir para evitar lo que entienden es un verdadero descalabro judicial.

Cabe agregar que acompañaron, adhirieron y/o participaron de esta Convocatoria de "Verdad y Justicia por Rafaela", los espacios Profesionales Víctimas de Denuncias Falsas, PAYAB, SOS Hombres, Justicia por Miguel. Ni uno Menos. Docentes y profesores autoconvocados de Santa Fe. Rosario Feliz. Ley Alejo.

Asimismo el diputado provincial Juan Argañaraz presenció la marcha y el diputado Eduardo Cáceres de la Ley Alejo apoya a la organización rafaelina en estos reclamos.



EN CONTRA DE LAS

FALSAS DENUNCIAS

LA OPINION dialogó con una de las mujeres que organizaron la marcha y que es víctima de este sistema que consideran verdaderamente injusto: "Estamos aquí por las falsas denuncias. Somos grupos de familiares que sufrimos y estamos en contra de falsas denuncias con ideología de género", señaló. Y agregó: "Hoy con un relato de una mujer es suficiente para encarcelar a un hombre. Ninguna prueba que presenten los abogados de la Defensa es suficiente frente a acusaciones de abuso", enfatizó quien preservó su identidad por estar una causa judicial en curso.

Concluyó el diálogo esta rafaelina diciendo que, "Hoy los familiares tenemos miedo", ante lo que consideran un atropello judicial tal como lo explican en los petitorios y volantes entregados durante la marcha; pidiendo especialmente que se respete el principio de inocencia consagrado en el Art. 18 de la Constitución Nacional, y que "no se abuse de las prisiones preventivas", que en el caso de personas inocentes va verdaderamente en contra de la justicia que invocan.



PRINCIPALES

RECLAMOS

El texto que divulgaron los organizadores en petitorios, volantes, invitaciones y gacetillas llegadas a esta Redacción, dice textualmente lo que reproducimos.

"En «Verdad y Justicia por Rafaela» reclamamos una investigación exhaustiva en casos de hombres acusados de abuso sexual. No basta un simple relato. No queremos abusadores ni maltratadores sueltos, queremos Justicia genuina", expresa, haciendo hincapié principalmente en los siguientes aspectos.

" * Que se respete el principio de inocencia. Art. 18 de la Constitución Nacional.

* Que no se abuse de prisiones preventivas.

* Que se revise cada causa con el material probatorio. Pruebas concretas.

* Que a las denunciantes no se las considere víctimas hasta que se demuestre que lo son.

* Que la Cámara Gesell sea utilizada en un marco legal y que no se hagan excepciones de excepciones, de excepciones, ni sean manipuladas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

* Que se investigue la labor del MPA, especialmente GEFAS (Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual), ya que si no se investiga quedan destruidas numerosas familias.

* Que los Jueces actúen con idoneidad, analizando cada prueba que se presenta y sin considerar que son víctimas quienes todavía no se probó que lo sean y garantizando el derecho de igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

* Que se revalorice en estas causas la labor del abogado defensor, se garantice el derecho de defensa y cese el hostigamiento por parte de Fiscalía.

* Que en los fallos se tenga en cuenta el sentido común.

* Que se trate y sancione el Proyecto de Ley Alejo.

* No a la ideologización de la Justicia", finaliza.