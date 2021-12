Un libro imprescindible para todos los rafaelinos

Por Susana Merke *Leer la Antología Literaria de Oscar Pautasso es reivindicar el valor de la oralidad para la reconstrucción de determinados procesos históricos, episodios familiares, experiencias cotidianas, la influencia de los inmigrantes para poblar nuestra pampa gringa, personajes inolvidables que transitaron nuestras calles, el apogeo y la decadencia de ciertas instituciones de la ciudad y la zona, que quedaron como emblemas de una Rafaela que partió para darle lugar a otra ciudad, con una nueva fisonomía.La riqueza de la historia oral recuperada a través de la memoria permite redimir la palabra de los olvidados o anónimos que apostaron a un futuro, algunos se destacaron por sus habilidades o profesiones y otros simplemente fueron mujeres y hombres que con su hacer en la vida diaria dejaron huellas.Oscar no es historiador, Oscar cuenta historias atesoradas en su memoria y a través de la escritura encontró el camino para que personajes, anécdotas y recuerdos permanezcan en el acervo ciudadano y no se pierdan en el olvido junto a la partida de nuestros mayores.Con seriedad y responsabilidad de inquieto y expectante observador, reflexiona sobre determinadas circunstancias de su larga vida, sus años de adolescente recién llegado del campo, de joven incursionando en un mundo ciudadano que lo obnubilaba.La historia oral no es una técnica ni un método utilizado por los historiadores, es sólo un instrumento utilizado para rescatar otra mirada de los hechos. La literatura se alimenta de la historia y como en este caso esa historia rompe el límite entre lo público y lo privado, lo doméstico y lo laboral, lo individual y lo colectivo para traer del pasado a través de la palabra, voces, gestos, pensamientos.Oscar no olvida recuperar lo imaginario, lo que alguna vez escuchamos nombrar en las charlas de nuestros mayores, en las largas mesas familiares de los domingos con los ravioles convocando a la unión de padres, hijos y nietos.Este libro debería estar en todas las escuelas y bibliotecas de la ciudad para que las nuevas generaciones conozcan que existió otra Rafaela, de esfuerzo, sacrificio y trabajo donde todos se conocían, el barrio era el lugar sagrado de encuentros, la escuela y el club generaba amistades duraderas y los bailes de los sábados eran sagrados para demostrar las habilidades al ritmo del 2 x 4 o aplaudiendo a rabiar a las grandes orquestas que llegaban a la ciudad.Esa Rafaela de Oscar partió, sin embargo él se encargó de dejarla plasmada en esta Antología para que perdure como testimonio.*Profesora en Letra UNL