Los tributos municipales aumentarán 18,8% durante el próximo semestre

Con la ausencia de los concejales Justicialistas Brenda Vimo y Juan Senn, se desarrolló en la mañana de ayer la última sesión ordinaria con la actual composición y marcó la despedida del recinto de los ediles Jorge Muriel, del Frente de Todos, y de Raúl Bonino y Marta Pascual, ambos de Juntos por el Cambio.

Los temas que concitaron la atención de la reunión fueron la actualización de los impuestos municipales para el próximo año y las modificaciones al Código Urbano, un texto normativo con 13 años de antigüedad, y en los dos se esperaban tensas discusiones, pero, más allá de algunos cruces entre los concejales Muriel y Lisandro Mársico, un clásico que se va a extrañar en la sala de sesiones, todo se desarrolló y terminó en un marco respetuoso.

Concretamente el pedido del Departamento Ejecutivo consistía en un incremento del 27% de los tributos municipales a partir de la aplicación de la fórmula polinómica sancionada por el Concejo, años atrás, un resultado que incluía la intención de recuperar parte de lo que se fue perdiendo a partir de que la oposición, aferrándose a su mayoría, no la aplicó en los últimos ejercicios al optar por un “criterio político”. Por el contrario, los bloques del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio, está vez sí priorizaron la fórmula y les dio un incremento del 15,62%.

De todas maneras, conscientes de que las variables que debe atender el Municipio fueron superiores, le otorgaron unos puntos más (3,18%), con la salvedad que se tomarán a cuenta de la actualización que habrá para la segunda mitad de 2022.

Por tanto, el aumento global para el primer semestre de 2022 será del 18,8% impulsado por la oposición de Juntos por el Cambio y el PDP en el Frente Progresista, en detrimento de las aspiraciones del Ejecutivo.

En defensa de lo solicitado por el Ejecutivo, Muriel adujo que “se ajusta a la realidad y a la fórmula polinómica para mantener el valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) y no caer en el ‘masomenismo’ en el que incurre la oposición”. Luego, explicó que con ese 27% se podrían soportar los aumentos salariales a trabajadores municipales de noviembre y diciembre que fueron superiores al 30%”. Y recordó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el aumento de la ABL) fue mayor al 31%”. A modo de ejemplo y para tener una referencia de lo que se pide de incremento señaló que “un catastro de segunda que hoy paga $ 900 se iría a $ 1.150 pesos”.

Del otro lado, Leonardo Viotti contestó que “la polinómica era una referencia fría que no contemplaba la realidad económica de la gente y pasó a ser una guía, entendemos que el municipio debe tener los recursos para dar los servicios que merecemos, pero también tiene que tener en cuenta lo que pasa en la calle”.

“Siendo equilibrados -continuó el radical- entendemos que en junio va a haber que actualizarla y le vamos a dar un poquito más, pero en junio lo vamos a tener en cuenta.

Por su parte, Bonino sorprendió al opinar que “más allá de las cuestiones numéricas y de considerar los aumentos de insumos y combustibles, sería interesante que el Ejecutivo presente una variable que tenga que ver con un reacomodamiento, un reajuste y una redistribución del gasto político. Es una deuda mostrarle a los rafaelinos como el gasto se puede compensar a través de la baja en el costo político y no siempre meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes”.



CÓDIGO URBANO

Precisamente, Bonino fue el encargado de detallar los cambios introducidos en el proyecto original ingresado por el Departamento Ejecutivo y expresó que “este proyecto es importante porque significa una bisagra con las disposiciones establecidas para el desarrollo urbano para nuestra ciudad y sabemos que será perfectible con el tiempo”, pero “planteamos una nueva normativa para que los privados desarrollar mayores emprendimientos en altura, para dar mayor cantidad de soluciones habitacionales, generar trabajo, dinamizar la economía, y optimizar la utilización del suelo”, dijo el macrista.

En declaraciones a La Opinión, mencionó que “se propuso que queden exceptuados (dentro de los tejidos de Alta Densidad) los lotes de superficies inferiores a 200m2 destinados a viviendas unifamiliares y lotes inferiores a 600 m2 destinados a edificios de vivienda colectiva y actividades Económicas, Equipamientos y Edificios o Locales sin Usos Específicos, debido a que se generan incompatibilidades a la hora de resolver un proyecto para tales fines, si se contemplan las demás exigencias del presente Código”.

“Dentro del sistema de premiaciones -continuó- se propone que las unidades que se incorporen, no requieran estacionamiento de vehículos. Considerando el mismo criterio que el Código tiene para otras premiaciones”. Además, respecto al porcentaje de espacio absorbente (PVEA), se estableció que “los solados semipermeables se computen como permeables, ya que cumplen la función de superficies absorbentes” y con relación al porcentaje verde ambiental (PVAm) se determinó que “las superficies descritas en este punto, tanto en espacios comunes como privados, puedan ser fijas o móviles y del 5%”.

A su vez se concedió el pedido (de los privados) de aumentar 2 metros las alturas para, consignó el edil PRO, “lograr mejoras en relación a la resolución ambiental y técnica de los espacios interiores. Ya que espacios con techos más altos, brindan mejor luminosidad y ventilación y generan sensación de mayor amplitud. Además, este pequeño aumento de altura por piso, favorece a simplificar cuestiones técnicas y constructivas”.

Finalmente sobre las Áreas de Protección Urbana (Entorno Catedral), se propuso modificar el área de incidencia que establece el presente Código, dejando a consulta no vinculante de la Comisión de desarrollo Urbano”.

Tras el detalle de las modificaciones, Muriel se mostró en contra de las áreas verdes móviles, pero lo definió como una transición hacia un código urbano moderno y acorde a las necesidades de la ciudad. Entiendo que es un buen código lo que sancionamos y confiamos en la responsabilidad de quienes construyan en el futuro. También se mostró a favor que debe crearse las oportunidades de negocios, pero que debe haber un Estado para regular sin oprimir al inversor”.

A su turno, Mársico apuntó al Ejecutivo al señalar que “durante muchos años le pusieron un pie encima a los empresarios de la construcción y sino miremos los desarrollos urbanos de otras ciudades y lo que pasa en Rafaela. Por eso creo que es entendible el planteo de los privados y no serán 800, se darán 600. Pero tengamos en cuenta que si queremos generar trabajo la rentabilidad es necesaria para que un comitente pueda invertir en la ciudad y dar mano de obra y creo que estamos encontrando el equilibrio, dejando en claro siempre que mis criterios son diferentes del Ejecutivo”.

Por su parte, Viotti indicó que “tal vez no sea el código urbano ideal, pero es el posible”. Luego de exponer a favor de la ordenanza mencionó que existe una gran cuenta pendiente como es “la zonificación del oeste de la ciudad y el Estado viene atrasado. Es un proyecto que tiene muchísimos años y el Estado local no ha estado a la altura y viene muy atrasado de cómo va a crecer en ese sector y hay proyectos empresarios frenados porque no se conoce como será el uso del suelo. Eso es falta de planificación”.



TERRENO A LA

COLECTIVIDAD JUDÍA

Por unanimidad del Cuerpo aprobó la cesión del Municipio de un terreno a la Sociedad Civil Comunidad Judía de Rafaela, ubicado en calle Dr. Oyoli entre San Lorenzo y Alfonsina Storni (barrio Pizzurno) para la construcción de un templo y la sede administrativa, trabajos que deberán ejecutarse en un plazo no mayor de 30 años.