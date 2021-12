Bonfatti: "es un fallo histórico para Santa Fe"

El ex gobernador Antonio Bonfatti celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que obliga al estado nacional a devolverle alrededor de 100 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe por la retención indebida de fondos coparticipables. Bonfatti recordó que “fue Hermes Binner, con su enorme valentía, visión de estadista, defensa de la justicia y el federalismo quien impulsó este reclamo ante los gobiernos kirchneristas de entonces y en la CSJN”.

El ex gobernador también destacó “el acompañamiento de todo el arco político e institucional de Santa Fe a esta acción de Binner, como los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann, la vicegobernadora Griselda Tessio, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani, como así también diputados nacionales, provinciales, intendentes y representantes de los tres poderes del estado”.

“100 mil millones de pesos significan mucho, muchísimo dinero para un presupuesto provincial”, aseguró Bonfatti y consideró que “lo importante es tener proyectos, planes estratégicos que puedan ser financiados”, consideró. “Espero que el actual gobierno pueda elaborarlos y empezar a concretarlos, porque seguramente esta deuda se irá cobrando durante los próximos años. También es importante mencionar que el 14% de la deuda se va a distribuir entre todos los municipios y comunas de la provincia, que es lo que corresponde por coparticipación”.

Bonfatti ponderó “la grandeza de Hermes Binner de llevar este reclamo de los santafesinos cuando no eran pocos los que afirmaban que era imposible que se haga justicia” y agregó que “si bien había un reclamo administrativo del ex gobernador Jorge Obeid, la gran decisión política fue llevar este reclamo ante la CSJN, paso que después dieron las provincias de San Luis y Córdoba”.

En aquel entonces, durante el primer gobierno del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti se desempeñaba como ministro de Gobierno y luego como gobernador en el período 2011-2015. “Recuerdo la gran tarea de Angel Sciara y su equipo económico y de los fiscales de estado de ambas gestiones Jorge Barraguirre y Pablo Saccone quienes impulsaron la estrategia económica y jurídica de la presentación ante la Corte”. Bonfatti aseguró que “sin dudas, se trata de un fallo histórico que debemos celebrar todos los santafesinos”.

Consultado por su rol como gobernador, recordó que “nosotros continuamos con firmeza el reclamo iniciado por Hermes, personalmente me entrevisté con todos los ministros y ministras de la CSJN para sostener los argumentos en defensa de los intereses de Santa Fe con el objetivo de obtener un fallo favorable. Fue así -continuó- que a pocos días de terminar mi gobierno, el 25 de noviembre de 2015, la justicia nos dio la razón con aquel fallo histórico que obligó al gobierno nacional de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner a que deje de descontar el 15% de la coparticipación a Santa Fe, lo que empezó a suceder en diciembre de 2015. Aquel fallo, -aseguró también impuso un plazo para que se acuerde el monto y la forma de la deuda acumulada, cuestión que no sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri a pesar de los reclamos que hizo el ex gobernador Miguel Lifschitz y lo termina ahora de definir la CSJN con este fallo que conocimos en estos días”.

El ex gobernador consideró que “el mejor homenaje que podemos hacerle a Hermes Binner y a toda esta historia, sería concretar los proyectos que quedaron pendientes del Plan Estratégico Provincial que impulsamos durante su gestión, el Puerto de la Música en Rosario, por ejemplo”.

Bonfatti también recordó una de las frases de Binner al realizar la presentación ante la Corte que quedaron grabadas por su fuerza y contundencia: “O volvemos a ser unitarios y que la Educación y la Salud vuelvan a ser atendidos por la Nación, que es la que concentra los recursos, o transferimos los recursos necesarios a las provincias que es la mejor forma de concebir y sostener un estado federal. De más está decir que nuestra opción es esta última”, recordó Bonfatti que dijo Binner.



EL RECLAMO DE SANTA FE

El 17 de marzo de 2010, el entonces Gobernador Hermes Binner expuso ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, un reclamo por la detracción de los recursos santafesinos del 15% de la coparticipación federal de impuestos, que realizaba a esa fecha el Gobierno Nacional, para destinarlos a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Ese día histórico, tuvo la participación y representación de todos los sectores de la política santafesina, ya que a Hermes Binner, lo acompañaron los senadores nacionales Rubén Giustiniani y Carlos Reutemann; el ex gobernador Jorge Obeid; legisladores nacionales y provinciales; entre otros. La delegación oficial de Santa Fe, además estuvo integrada por la vicegobernadora, Griselda Tessio; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y los ministros de Economía, Ángel Sciara; de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Rodríguez; y de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero.