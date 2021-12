Bessone fue reelecta al frente de Sociedad Rural

Sin sorpresas, la profesora Norma Bessone fue reelecta como presidente de la Sociedad Rural de Rafaela durante la asamblea de socios que se realizó anoche en el predio que la entidad posee en avenida Brasil. Además se aprobó la Memoria y Balance que en 98 páginas resumió las actividades desarrolladas durante el último año, entre ellas la exposición anual que se llevó a cabo a finales de septiembre y comienzos de octubre.

El dato saliente fue el anuncio del Dr. Rubén Ferrero, ex presidente de la Rural, de que abandonará la actividad gremial. "Nuestro reconocimiento y agradecimiento para Rubén que durante muchos años ha hecho un gran esfuerzo como dirigente y nos ha enseñado tanto", subrayó en su discurso Bessone.

Para su segundo mandato, la presidenta de Sociedad Rural se fijó como objetivo prioritario promover una mayor participación de los jóvenes dirigentes en la actividad gremial, en el marco de un saludable y necesario proceso de renovación que refresca a las entidades.

A la hora de los agradecimientos, Bessone incluyó a todos los integrantes de la Comisión Directiva que acompañan permanentemente a GAMA y al Ateneo a la vez que dedicó "un mensaje muy especial a quienes tercerizamos nuestros servicios, a nuestros empleados, a la gente que día a día viene a la institución y se pone el hombre los compromisos y las obligaciones". "También un gracias enorme a la prensa por el acompañamiento, por la disposición, por la cercanía, por el respeto con que trata cada una de las cuestiones, a veces de gran sensibilidad", agregó.

Respecto a los desafíos de su segundo mandato consecutivo, expresó: "Nos esperan dos años fuertes, que serán difíciles, ojalá que sean dos años con menos cepos, con menos prohibiciones, con menos trabas. Lo importante es que estemos unidos". Asimismo, calificó como "muy importante el trabajo de vinculación con otras entidades gremiales hermanas, con otras instituciones de la ciudad, la región y el país".

En este marco, instó a "visibilizar con respeto las problemáticas que corresponden ser defendidas con convicción y por sobre todo pensar con generosidad y humildad por el país". En este sentido, consideró que "no solamente debemos pensar por nuestro campo y por nuestra producción, sino también es necesario pensar con grandeza en un marco mucho más amplio, que es la patria y los poderes del Estado republicano que necesitamos defender y sostener".

"Para poder volver a darle a nuestro ese perfil distintivo que alguna vez tuvo en el mundo, la educación debe ser una prioridad en todos los ámbitos", enfatizó Bessone quien además abogó por "trabajar en forma conjunta porque solos no se llega jamás".

"Todos los que estamos acá representando diferentes espacios y lugares, tenemos que continuar juntos en momentos históricos que nos exigen involucrarnos, presencia, participación, proactividad", finalizó la presidenta de la Sociedad Rural en el marco de una asamblea con una importante asistencia de asociados. Posteriormente hubo un brindis de fin de año.