Se abren las fronteras con Brasil y Uruguay

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, informó ayer que desde el próximo sábado 11 de diciembre el país vecino abrirá sus fronteras terrestres para el ingreso de argentinos. Scioli confirmó la noticia a través de mensajes en su cuenta oficial de la red social Twitter en la cual indicó además: "Recordamos que para el ingreso aéreo, la vacunación sólo es requerida para exceptuarse de la cuarentena"."Para el ingreso terrestre, la vacunación es siempre exigida. Se exceptúa a residentes de ciudades gemelas o se requiere permiso especial. El test puede ser Antígenos o PCR", expresó, mientras que señaló que las autoridades migratorias solicitarán el carnet de vacunación con ambas dosis, última aplicación 14 días antes del viaje.Esta noticia se da luego de que muchas localidades de Brasil hayan impuesto algunas restricciones o cancelado las celebraciones de las fiestas ante la preocupación por la variante sudafricana Ómicron.Hasta ahora los brasileros sí estaban permitidos a ingresar a Argentina por vía terrestre, pero no sucedía lo mismo al revés y con esta nueva medida todos aquellos que quieran ir la país vecino podrán hacerlo.La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, anunció que los pasos habilitados para acceder a Brasil son: Iguazú-Foz do Iguazú y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira en Misiones, y Paso de los Libres-Uruguayana en Corrientes.Con respecto a Uruguay, los cancilleres Santiago Cafiero y Francisco Bustillo se reunieron el miércoles para normalizar y destrabar la circulación entre ambos países y, tras varios minutos, acordaron que para el verano todos los pasos fronterizos estarán habilitados para el ingreso y egreso de turistas.Actualmente hay tres cruces que conectan ambos países y desde la apertura de fronteras hacia Uruguay desde el primero de diciembre se podía salir desde cualquiera de ellas, pero para ingresar solo es por la conexión de Salto-Concordia.El impedimento obliga un desvío de 200 kilómetros y esta problemática tuvo varias quejas por parte del gobierno de Entre Ríos y turistas que debían pasar por el puente Fray Bentos- Gualeguaychú, uno de los más transitados.A su vez la falta de coordinación entre aduanas debilitó la situación de incentivo en el turismo ya que se debía hacer los trámites migratorios dos veces, una vez de cada lado de la frontera.Ríos y turistas que debían pasar por el puente Fray Bentos- Gualeguaychú, uno de los más transitados. A su vez la falta de coordinación entre aduanas debilitó la situación de incentivo en el turismo ya que se debía hacer los trámites migratorios dos veces, una vez de cada lado de la frontera.Pese al aumento de casos en los tres países, la llegada del verano alienta a que no se realicen restricciones duras y así se pueda disfrutar de la temporada 21/22 con probabilidades de alta ocupación hotelera en Argentina. (NA)