Juraron los 24 senadores nacionales y Bullrich se despidió con emotivo discurso

El Senado le tomó juramento ayer a los 24 legisladores nacionales electos en los comicios del pasado 14 de noviembre, en el marco de una sesión en la que se respetaron los formalismos y muy pocos senadores se salieron del procedimiento tradicional para la jura.

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, abrió la sesión a las 12.20 y dio inicio a la ceremonia en la que prestaron juramento los nuevos senadores por Córdoba, La Pampa, Chubut, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Catamarca, que tendrán mandato hasta 2027.

En los palcos del recinto, como invitados, estuvieron los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Salud, Carla Vizzotti, además de gobernadores como el cordobés Juan Schiaretti y el chubutense Mariano Arcioni, entre otros.

La jura se llevó a cabo de forma ordenada y bastante más formal que lo que se vio en la Cámara de Diputados: fueron muy pocos los que se salieron de la fórmula tradicional al prestar juramento, no hubo discursos resonantes y se acercaron al estrado por orden alfabético de provincia y apellido.

Así, la vicepresidenta le tomó juramento primero a Guillermo Andrada y Lucía Corpacci (Frente de Todos) y seguidamente a Flavio Fama (Juntos por el Cambio), de Catamarca, y luego a los cordobeses de Juntos por el Cambio Carmen Álvarez y Luis Juez, que estuvo acompañado por su hija, y posteriormente Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba.

Posteriormente juraron por los senadores por Chubut Carlos Linares (Frente de Todos), Edith Terenzi e Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), y por Corrientes Carlos "Camau" Espínola (Frente de Todos), Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi (Juntos por el Cambio).

Seguidamente prestaron juramento por La Pampa Daniel Bensusán (Frente de Todos), Victoria Huala y Daniel Kroneberger (Juntos por el Cambio) y los mendocinos Alfredo Cornejo, Mariana Jury (Juntos por el Cambio) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), que renovó su banca.

Por último, se acercaron al estrado los santafesinos Marcelo Lewandowski (Frente de Todos), Carolina Losada y Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio), seguidos por los tucumanos Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio), Sandra Mendoza y Pablo Yedlin (Frente de Todos).

La gran mayoría de los senadores se limitó a pronunciar la frase "sí juro", sin discursos resonantes, y solo se salieron de la formalidad el chubutense Torres, la correntina Valenzuela, el santafesino Lewandowski y la tucumana Mendoza.

Con la mano sobre la Biblia, Torres juró "por el pueblo chubutense y un país realmente federal", mientras que, a su turno, Valenzuela manifestó: "Por el pueblo de Corrientes y en memoria de mi querido padre".

De manera similar se manifestó Lewandowski, quien al momento de jurar manifestó: "Por la memoria de mi viejo". No obstante, la más singular fue la peronista Mendoza, quien en lugar de decir "sí, juro", dijo "sí, prometo".

La jura de los nuevos senadores fue el paso final antes del recambio legislativo que determinó que el oficialismo no contará con quórum propio en la Cámara alta por los próximos dos años.



BULLRICH A PURA

EMOCIÓN

El senador nacional Esteban Bullrich brindó en la sesión de la Cámara alta un emotivo discurso de despedida al confirmar su renuncia debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece y dejó un llamado a la unidad y la búsqueda de consensos para sus pares, que lo aplaudieron de pie.

Bullrich fue el primero en hacer uso de la palabra durante la sesión posterior a la jura de los nuevos senadores para anunciar su renuncia y protagonizó el momento más emotivo de la jornada con su despedida y agradecimientos a los senadores que lo acompañaron en los últimos meses, tras recibir su diagnóstico médico.

"Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero el interés publico está por encima de los intereses personales", manifestó el senador a través de una computadora con su voz, de la que se vale para sortear las dificultades en el habla generadas por la ELA.

Emocionado hasta las lágrimas, Bullrich afirmó que ser parte del Senado fue "uno de los honores más grandes y desafiantes" de su vida y remarcó: "Voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos".

Como su última actividad, presentó un proyecto de ley de "educación inclusiva" que fue tratado por el Senado sobre tablas y que fue elaborado "con el aporte de senadores y senadoras de todos los bloques, sin distinciones partidarias", tras lo cual destacó: "Este proyecto no es de nadie, es de todos, porque en política las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios".

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere escuchar al otro", expresó el bonaerense, quien pidió que recuerden de su paso por el Senado "la búsqueda constante del consenso a través del diálogo" y destacó que "los adversarios nunca son enemigos".

"Vivimos en un país enfocado en la grieta y el debate violento. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano. Me voy con la tranquilidad de que acá hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país", expresó.

En el mismo sentido, Bullrich afirmó que la Argentina "clama por consensos" para hacer frente a problemas como "la pobreza y los jóvenes que se van del país", y subrayó: "El estancamiento del que somos culpables los políticos y no los argentinos. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos. No hay más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo".

Acompañado por su esposa y por el senador Martín Lousteau, que trató de contenerlo en uno de los momentos que rompió en llanto, Bullrich citó a Eva Perón al afirmar que abandona "los honores pero no la lucha".

Posteriormente, destacó a Lousteau como su "amigo", reconoció como ejemplos a ex senadores como Federico Pinedo y Miguel Pichetto y les agradeció al jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y a la senadora radical Silvia Elías de Pérez "por su acompañamiento espiritual permanente" dado que, al igual que él, ambos son creyentes.

Al término de su discurso hubo un momento de confusión cuando Mayans expresó el deseo de que Bullrich "no se vaya" y que pueda seguir "trabajando desde su casa", frente a lo cual la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, indicó que no habría inconvenientes pero recordó que "es una decisión que tiene que tomar el senador y el cuerpo, no la presidencia".

Finalmente, Bullrich agradeció el planteo de Mayans pero indicó que la decisión de renunciar la tomó junto a su familia y expresó: "No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles".

Previamente, cuando llegó a la Cámara alta para asistir a la ceremonia de jura y a la sesión, el senador renunciante había sido recibido con aplausos y mensajes de aliento por parte de un grupo de personas que se encontraba en la puerta del lugar, gesto que también lo hizo llorar de la emoción.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio anunció días atrás su renuncia a la banca que ocupa desde 2017 debido a las dificultades que le impone la ELA, enfermedad con la que fue diagnosticado a principios de año.

En su lugar asumirá José María Torello, ex jefe de asesores del gobierno de Macri, quien tendrá que completar su mandato hasta 2023.