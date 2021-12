Alberto y Cristina en el Festival de la Democracia

El Gobierno nacional prepara para hoy el Festival Democracia para siempre, en conmemoración de los 38 años de la asunción de Raúl Alfonsín, el Día de los Derechos Humanos y los dos años de la llegada del presidente Alberto Fernández a la Casa Rosada, con una serie de bandas musicales ya confirmadas.Este encuentro estará marcado por los discursos de Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex presidente de Brasil Lula Da Silva, aunque también tendrá como protagonistas a distintas bandas musicales que abrirán el encuentro.Antes de los mensajes de los dirigentes políticos, el Gobierno confirmó a través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quiénes serán los participantes del festival previo a los discursos.Entre los músicos ya confirmados, a los que podrían sumarse otros en las próximas horas, están Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, los Super Ratones y el grupo Ráfaga.También se presentarán Bárbara Recanati, Massacre, Francisco El Hombre, Orkesta Popular San Bomba y Dolores Solá.En conferencia de prensa este jueves a primera hora, Cerruti señaló que "están invitados todos los que quieran participar", al hacer referencia a los dirigentes opositores.El Festival, para el que ya se montó en Plaza de Mayo un escenario, comenzará a partir de las 15, en tanto que el cierre con los discursos político se prevé para después de las 19.LA CGT A"ACOMPAÑA"PERO NO MOVILIZALa Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que "acompaña" la celebración del Festival de la Democracia que realizará el Gobierno nacional, pero no movilizará a la Plaza de Mayo. Así lo indicaron a NA fuentes de la central sindical, que precisaron que será una presencia "testimonial" con la "participación de gremios en representación" de la CGT."Seguramente habrá una presencia de gremios en representación, pero no se verá una presencia masiva de la CGT mañana en la Plaza", señalaron a Noticias Argentinas. En un comunicado, la central obrera manifestó su "compromiso democrático", y puntualizó que "acompaña las celebraciones populares que expresan la voluntad unívoca de un pueblo que valora su verdadero significado".