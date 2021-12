La Nación debe pagarle a Santa Fe $86.000 millones

La Corte Suprema le ordenó al Estado Nacional la devolución de unos 86 mil millones de pesos a Santa Fe por la detracción de fondos coparticipables, por los que ya había fallado a favor del Estado provincial en 2015 pero aún no se había cuantificado el monto a reintegrar.

El máximo tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, cristalizó el martes los efectos de un fallo firmado el 24 de noviembre de 2015 ante una "acción declarativa de inconstitucionalidad" instada por Santa Fe contra el Estado Nacional.

La provincia obtuvo fallo favorable en su pedido de inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos, pero dejó librado a un acuerdo de partes el monto que la Nación debía devolver. El tribunal evaluó que "las partes coinciden en cuanto al monto histórico mensual de los descuentos efectuados, con la salvedad del período noviembre de 2015, que el Estado Nacional lo limita al día que cesó la detracción".

Ante la falta de acuerdo entre Santa Fe y Nación, la Corte resolvió hoy que "corresponde disponer que los intereses se computen a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina", lo que –según un primer cálculo- eleva el monto en 86 mil millones de pesos. El tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación en $ 54 mil millones y el de la deuda por detracciones indebidas para financiar a la AFIP por $ 14 mil millones. Además, le sumó $ 18 mil millones correspondientes a un expediente iniciado en 2009.

El Estado Nacional pretendía una "reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación –que estima en un tercio–, en función de lo que considera un crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la Provincia durante todo el período (liquidado) y hasta la actualidad".

Esa suerte de mecanismo de compensación fue desestimado por el fallo firmado hoy por tres de los cuatro jueces actuales del máximo tribunal, así como la aplicación de una tasa de interés inferior a la pretendida por Santa Fe.

"La pretensión del demandado (el Estado Nacional), consistente en que se le aplique la tasa del 6,72763943919512% nominal anual, no resulta admisible, porque dicho porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme de este Tribunal", dijo la Corte.

El Estado nacional también invocó como argumento la aceptación por parte de la provincia de la cancelación parcial de la deuda mediante bonos.

"Tampoco puede ser admitida la interpretación del impugnante según la cual la aceptación de los títulos por parte de la Provincia de Santa Fe habría significado la conformidad de esta última en cuanto a la aplicación de la tasa de interés fijada", replicó la Corte.

El fallo original de la Corte fue firmado apenas había asumido la presidencia Mauricio Macri, pero las partes no se pusieron de acuerdo a lo largo de casi seis años, por lo que Santa Fe planteó ante el máximo tribunal la necesidad de que fijara el monto del resarcimiento.

La Corte, en dos resoluciones de una decena de páginas, especificó la forma en que debe realizarse el cálculo, que –de tal suerte- quedó establecido de acuerdo con lo que pretendía Santa Fe. El fallo sólo fija antecedente para otros casos de similar naturaleza, en el que las partes no se hubieran puesto de acuerdo sobre el monto y la forma de cancelación que debe afrontar el Estado Nacional.



PEROTTI DESTACÓ

EL FALLO DE LA CORTE

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al ministro de Economía, Walter Agosto, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, brindaron detalles del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.

En referencia a esto Perotti afirmó: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la forma de ajuste a la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia según el fallo del 2015 por las detracciones de recursos coparticipables, estableciendo para el ajuste la tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina, tomando la misma base que en el fallo que había tenido con la provincia de San Luis, descartando planteos de la nación con respecto a la aplicación de una tasa promedio que superaba el 6% y también descartando reclamos de la nación para que sean descontados fondos de Anses transferidos a la Provincia".

"Queremos resaltar la validez de un proceso institucional de 14 años, desde el esquema inicial donde después de 2001 se establece en un pacto fiscal la instancia de extracción de recursos a las provincias. Fue en el 2007 cuando el ex gobernador Jorge Obeid presentó un formal reclamo ante el Poder Ejecutivo nacional pidiendo la detracción, el cese de esos recursos de coparticipación, paso que le permite en 2009 al ex gobernador Hermes Binner realizar la presentación judicial formal ante la Corte Suprema de Justicia de la nación", continuó el gobernador.

Más adelante, Perotti afirmó que desde el comienzo de las gestiones, tanto nacional como provincial, se estuvo trabajando en esta deuda que tiene la nación con la provincia. "Desde el inicio de nuestras gestiones, comenzamos con dos frentes de trabajo ante el Poder Ejecutivo. Nosotros habíamos trabajado ya con el presidente Alberto Fernández en la campaña con uno de los compromisos a asumir por el gobierno nacional que era en nuestro período de gobierno terminar de definir esta prolongada situación de reclamo de la provincia frente a un fallo".

Y continuó: "Independientemente de las distintas gestiones que fuimos encarando con el gobierno nacional no dejamos de realizar los reclamos y presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pandemia de por medio, en los dos ámbitos de gestiones; y también con las interrupciones de plazos que esto tenía en el funcionamiento de las acciones judiciales".

Y en referencia a ello, el titular de la Casa Gris remarcó que “desde julio en adelante, que se restablecieron, hicimos seis presentaciones en ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que es, no solamente un día importante, porque se define cómo se va a ajustar esa deuda; sino también porque hay una instancia de continuidades en los reclamos de los distintos períodos en la defensa de los intereses de todos los santafesinos".