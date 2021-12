"Es un final producto del apuro de último momento"

Con muchos aspectos que lograron consensuarse entre el Ejecutivo, la Cámara de la Construcción y los Colegios de Profesionales respecto al nuevo Código Urbano de Rafaela, pero con algunos puntos clave que no encontraron acuerdos, este jueves el Concejo Municipal votará la nueva Ordenanza.

Al ser consultado, el presidente del Colegio de Arquitectos, Claudio Walter, expresó: “La idea de que no pasen otra vez 15 años para modificar el código es determinante y espero que más que una idea sea un compromiso; que todos los años se revise y se hagan ajustes y actualizaciones del código urbano es lo que corresponde, porque la ciudad es dinámica, la construcción es dinámica, hay variables que se modifican permanentemente y el código tiene que estar dando respuestas actualizadas a las necesidades que se van reflejando en cada momento. Esto amerita que la revisión sea anual, no cada 2, 3,5 y mucho menos 10 años”.

El arquitecto, habló de las expectativas que tienen desde las Cámaras de Profesionales respecto a la discusión de este jueves y dijo: “Creo que ahora la suerte está echada porque el Concejo se hizo cargo y entendió que no podía pasar tanto tiempo, tantos años como pasaron en debate y toma la decisión de votarlo antes de finalización de mandato de varios concejales y como cierre de un año, en dónde se consensuaron cosas y otras que no se llegaron a acordar, fundamentalmente porque no hubo fundamentaciones técnicas, principalmente del Ejecutivo. La única forma de demostrar desde equipos técnicos, específicamente nosotros como arquitectos, es con argumentos que fundamenten las normas, las decisiones u objetivos”.

“Ahora va a salir, indefectiblemente se va a votar y se va a votar con cosas que pueden ser mucho peor que lo actual para el beneficio del desarrollo de la construcción y para la mejora de algunas cuestiones que tengan que ver con incentivos y calidades de espacios de ocupaciones de suelo y de la ciudad misma. Es un final producto del arrebatamiento de último momento y en dónde hay que dar un cierre. Cerrarlo como sea. Por eso no comparto esas metodologías, no creo que haya que cerrar este tema como sea, porque de alguna manera había instancias que no se respetaron en los momentos que se tenían que respetar”, enfatizó Walter.

Finalmente y a horas de la aprobación de la nueva Ordenanza sobre Código Urbano, Walter planteó que “ahora estamos como estamos y lamentablemente lo que salga puede ser en perjuicio de la sociedad".