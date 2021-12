Rodolfo Galloni se despide de la gerencia general de Ilolay

Luego de 35 años dentro de Williner, realizando diversas tareas de gestión hasta recalar en el año 2008 en la gerencia general, el histórico ejecutivo se jubila en el máximo cargo que le dio trascendencia nacional dentro de la lechería argentina, y desde el cual llevó a la compañía a ubicarse entre las tres lácteas más grandes del país.

Oriundo de Santa Fe y rafaelino por adopción, Rodolfo Galloni apenas tenía 30 años cuando tomó su primer puesto gerencial en Ilolay como gerente de sucursal en Concordia. Hoy es aún una persona joven e hiperactiva, que en diciembre cumplirá 65 años de edad y como buen gerente, vino planificando el momento de su retiro desde hace un tiempo, para dedicarse a sus proyectos personales y familiares, alejado de la vida corporativa.

El Directorio de la compañía comunicó la noticia, agradeciendo “la responsabilidad y el profesionalismo que Rodolfo demostró en los distintos puestos que desempeñó a lo largo de tantos años de trabajo”, deseándole “que disfrute de su nueva etapa”.

En tanto el propio funcionario, que está transitando su último mes en tan distinguido puesto, expresó: “confieso que mis emociones se conjugan entre nostalgia y alegría, además de una enorme satisfacción por lo que he sumado en estos 35 años de gestión en esta querida empresa”.

Dijo Galloni en su balance de sensaciones, que se lleva “experiencias, aprendizajes, amigos, desarrollo personal y profesional”, y que agradece a los miembros del Directorio, por la libertad, la confianza y el respeto que le brindaron para ejercer su función.



“DISFRUTÉ MUCHO EL CAMINO”

“Esta es una decisión de vida, muy pensada; llevo 35 años en la empresa y 13 como Gerente General, el primero de una empresa familiar que no proviene de la familia, por eso soy un agradecido a las familias Williner, Curiotti y Bañón, porque sin la confianza de ellos, no lo hubiese logrado”, reconoció Galloni en diálogo con el programa ADN Rural.

“Quiero retirarme bien de este lugar, por eso es algo que venía madurando y que se lo comuniqué al grupo hace un par de años, porque quiero cambiar un poco mi actividad y aspirar a otra calidad de vida, que por el momento sólo incluye tomar un descanso y reflexionar los pasos futuros”, confesó Rodolfo, que no quiso adelantar cuáles serán sus próximos desafíos personales. “Me considero una persona de fe, que cree fervientemente que siempre lo mejor está por venir; es parte de mi filosofía de vida. No vivo de la nostalgia del pasado, así que tengo muchas expectativas por lo que me va a dar el futuro. Por el momento, me esperan unos meses de descanso para tratar de reflexionar y reactivarme nuevamente”.

Galloni se retira de un cargo difícil, en una cadena empresarial compleja, que requiere el máximo compromiso a cada paso porque se trata de un negocio cambiante, de oportunidades pero con variables volátiles y en un contexto de país donde cada decisión debe contemplar un sinnúmero de contingencias. En ese sentido, la gerencia general es el timón indelegable de un barco de gran porte, y por eso Galloni describe su carrera como “una larga aventura”. Como tal, “tuvo momentos más críticos, de mayor riesgo y también alegrías, de logros y objetivos cumplidos”.

Según le comentó a sus allegados en estos días, cuando todos preguntaban por qué decidía alejarse de tan prestigioso rol corporativo, él nunca padeció su trabajo: “siempre he dicho que me apasionaba lo que hacía, nunca lo sentí como una obligación; cada mañana me levanto con ganas de hacer mi trabajo”.



REFLEXIONES QUE DA LA EXPERIENCIA

Galloni es reconocido entre sus pares como un gran gestor del rubro, una persona aplomada, firme y que ha tenido que tomar decisiones gerenciales complejas en diversas oportunidades, pero siempre con bajo perfil y máximo profesionalismo. Como integrante de la Fundación del Proyecto Lechero FUNPEL y miembro dirigente del Centro de la Industria Lechera (CIL), ha transitado también diferentes escenarios de la lechería argentina, con gran pericia y propuestas sectoriales que aspiran a una lechería desarrollada.

“Uno muchas veces crece sobre los pasos que va dando, ‘se hace camino al andar’ como dice Serrat. Y yo aprendí que mis méritos eran fruto de la gente que confió en mí, como la familia Williner y mi equipo de trabajo, porque nadie puede estar liderando una organización si su gente no lo acompaña”.

Entre los momentos importantes de su trayectoria como gerente, Galloni destaca el gran salto profesional que tuvo que dar la empresa en los años 2000, con el cambio generacional natural que se dio dentro de la familia y desde donde Ilolay se lanzó a la conquista de los mercados. “Allí comenzaron las oportunidades de exportación post época del 1 a 1 y tuvimos que desarrollar el mercado. Conformamos un gran equipo profesional, con Javier Sandrone y Carlos Morelli y los muchachos salieron con la valijita a recorrer el mundo y generaron cantidades de clientes, fue un proceso muy transformador hasta llegar a esta etapa de profesionalización de la empresa con la cuarta generación de familiares que está hoy”, contó Galloni.

“De todos ellos he aprendido a escuchar para tomar las mejores decisiones y claro que me he equivocado en algún momento, pero soy un agradecido a Dios porque disfruté mucho el camino”, confesó Rodolfo. “Yo creo que esto es sólo un fin de ciclo, uno que para mí fue muy importante y por eso me voy feliz”, concluyó diciendo quien a partir del 31 de diciembre podrá mirar hacia atrás en su vida y decir, “yo gerencié Williner, una de las tres compañías lácteas más importantes de Argentina”.



PUESTO VACANTE

Rodolfo Galloni será reemplazado interinamente por José Williner, miembro director del grupo, “hasta tanto se defina la persona que ocupe la Gerencia General”, según anunció la firma esta semana.