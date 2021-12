Agroactiva 2022 tendrá un gran apoyo de la provincia

Con la totalidad de los espacios de expositores vendidos, sólo restaba confirmar la fecha para el retorno de la exposición a cielo abierto más grande del país. Así lo hicieron este martes las autoridades provinciales y de la empresa, anunciando que el reencuentro será absolutamente presencial entre el 1 y el 4 de junio del próximo año.

El lanzamiento oficial de Agroactiva 2022 no fue al azar, se realizó en la sede del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en Rosario, ratificando el fuerte apoyo que esta muestra tiene por parte de la administración Perotti. “Todos tenemos ganas de volver a pisar la tierra, llenarnos de polvo, sentirnos ahí –declaró en el acto de lanzamiento el gobernador-. Ninguno de nosotros es el mismo después de lo que nos tocó vivir con esta pandemia y sin dudas, la posibilidad de volver a encontrarnos es lo que nos revitaliza”, expresó Perotti.

“Ninguna de las cosas que la tecnología puede brindar equipara las vivencias de una muestra: vernos allí, con expositores, público, disertantes. Es lo primero que nos entusiasma y nos motiva”, continuó diciendo Perotti. “Quiero destacar que AgroActiva ha tenido la capacidad de ir creciendo, y de ir superando momentos duros y adversos, y generando espacios y presencia en un terreno difícil, lo que le fue dando un perfil y una identidad propia en todos estos años”, completó.



PEROTTI: “UNA DE ÉSTAS”

“Hay muestras a las que hay que ir, y otras que se sienten y uno desea estar, y AgroActiva es una de éstas”, comparó el gobernador, quien realizó una extraña referencia peyorativa hacia Expoagro, la otra de las grandes muestras argentinas pero que organizan Clarín y La Nación. Perotti señaló que “aquí no hay una distancia marcada de los organizadores, los expositores, los que venden o compran los stands. Hay una sinergia que ha sabido llevarse adelante en los momentos duros. Seguramente esta muestra será distinta porque hay muchos que están en un muy buen momento de producción, quizás de los más importante que ha tenido el sector en su historia”.

El mandatario ofreció una extensa alocución donde remarcó que “hay muchas cosas nuevas que hay que mostrar en maquinaria, en tecnología, y se han creado muchas empresas de base tecnológica que dan enorme valor agregado; hay una renovación generacional importante en todos nuestros sectores y hoy tenemos empresas líderes en el sector que no solamente crecen en Argentina, porque nacen con un esquema de negocios internacionales. El sector de la maquinaria agrícola es la locomotora de esta recuperación que marca y pone a Santa Fe liderando la actividad económica. Es la potencialidad que queremos que Santa Fe contagie a todo el resto de las provincias”, concluyó el gobernador que estuvo acompañado en el estrado por su ministro de la Producción, Daniel Costamagna, el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, y lógicamente la anfitriona y presidente de Agroactiva, Rosana Nardi.



COSTAMAGNA: “EL ESPEJO”

El ministro de Producción, Méd. Vet. Daniel Costamagna, definió que “AgroActiva es el espejo de nuestra provincia, es trabajo, y me consta el esfuerzo que año a año le ponen los organizadores, las convicciones y el entusiasmo”, y confirmó: “no sólo vamos a estar presentes con más de 150 empresas en una hectárea y media que vamos a disponer con el stand institucional, sino también vamos a estar con el mayor financiamiento que tiene esta provincia en materia agroindustrial para la maquinaria agrícola”.

Por su parte, Rosana Nardi expresó: “este es un nuevo comienzo para todos nosotros y es algo muy esperado por todos”, al tiempo que agradeció “el apoyo y la contención que nos brindó el Gobierno de Santa Fe durante estos dos años de desafíos, aprendizajes y algunas dificultades”. Es que muchas empresas tenían su stand pagado para 2020, y en ningún momento efectuaron reclamos como gesto de solidaridad con la postergación, sin realizar reclamos o preguntas que no tenían respuestas, “simplemente nos esperaron y no dudaron nunca que de este lado íbamos a cumplir”, destacó Nardi.



AGROACTIVA, LA MÁS FEDERAL

Agroactiva es, desde 1995, un espacio de encuentro del campo argentino en el cual es posible observar una gran cantidad de actualizaciones tecnológicas y de producción. En las hectáreas destinadas al sector de muestra estática, cerca de 1.000 expositores arman sus stands para recibir a los visitantes y ofrecer sus productos y desde 2019, cuando la visitaron 280.000 personas, no se pudo volver a celebrar en forma presencial. Por eso existe una gran expectativa.

Asimismo, en Agroactiva están representadas casi la totalidad de las firmas fabricantes de maquinaria agrícola del país y las multinacionales con representación en Argentina, abarcando toda la etapa de producción, desde la siembra hasta la cosecha.

En la última edición presencial -en el 2019-, el gobierno santafesino tuvo una participación inédita, con 13.800 m2 distribuidos en seis lotes que albergaron casi 150 empresas agroindustriales, de energías renovables, alimentos, artesanos y un lote especial dedicado a promocionar pymes agtech, como así también de otros ministerios del gobierno provincial.