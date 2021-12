Se fugó de un control y provocó un choque múltiple

Alrededor de las 9.30 de la mañana de la jornada de ayer, en Ruta Nacional N° 34 a la altura del kilómetro 228, en cercanías a lo que se conoce localmente como "El cruce del INTA", se produjo un accidente de tránsito donde impactaron tres vehículos sin que -afortunadamente- se hallan registrado víctimas o heridos graves.

Según fuentes seguras que dialogaron con LA OPINION, todo habría sucedido en momentos en que personal del Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional se encontraba realizando un control vehicular en ese lugar.

En ese marco, en un momento dado uno de los vehículos que estaban en la fila habría intentado fugarse del control haciendo un giro "en U" a unos 300 metros del control de Gendarmería Nacional.

Más precisamente, en un momento dado este automóvil Ford Fiesta color blanco que se dirigía de sur a norte giró "en U" dándose a la fuga en dirección hacia el sur. Este sería el cuarto vehículo partícipe del siniestro vial, que sin embargo no se pudo identificar aún, aunque habría participado iniciando este suceso.

Producto de esta temeraria maniobra del Ford Fiesta se produjo el impacto entre tres vehículos que estaban en ese momento en el lugar.

Los involucrados fueron un automóvil marca Nissan Sentra, conducido por Martín Alberto Coll, oriundo de la provincia de Entre Ríos, quien no sufrió ningún tipo de lesión. Por la segunda parte, un automóvil Volkswagen Suran conducido por Elisabet Triverio, de la localidad de Humberto Primo, y finalmente otro vehículo Volkswagen Suran, al comando de un hombre identificado como Jorge García, de quien no trascendieron mayores datos.

Arribada al lugar una ambulancia del servicio SIES 107 esta trasladó en forma preventiva a la conductora Triverio y al nombrado Coll al hospital "Jaime Ferré" de esta ciudad para su observación, aunque como ya se dijo no hubo lesionados de gravedad.

El tránsito estuvo interrumpido unos 40 minutos, mientras se hacían las pericias correspondientes, para luego volver a su normalidad.

Trabajó en el lugar personal policial de la Comisaría 13a. de Rafaela -por jurisdicción-, de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela, del Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional, Bomberos Zapadores y Emergencias SIES 107.



ACCIDENTES

DE TRANSITO

* En la tarde del lunes, se produjo un accidente de tránsito en calle 9 intersección con su similar 94, en la ciudad de Frontera. Formaron parte un automóvil marca Ford Focus, conducido por un hombre de 61 años y una motocicleta marca Motomel 125 c.c., guiada por una joven de 19 años.

Producto del mismo, la motociclista sufrió lesiones de carácter graves. Intervino personal de la Comisaría N° 6.-

* Otro accidente de tránsito ocurrió también lunes, en la intersección de Av. Roque Sáenz Peña y 1° de Mayo de la ciudad de Rafaela. Del mismo

formaron parte una motocicleta Yamaha FZ guiada por un hombre de 29 años; y un automóvil Chevrolet Onix al mando de una mujer de 28 años. A raíz del suceso, resultó con lesiones graves el motociclista. En el lugar, actuó personal de la Comisaría N° 1 de Rafaela.