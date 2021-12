La llegada de Forestello, la pretemporada, Uruguay y la firma que vestirá a la Crema

Atlético de Rafaela anunciará de manera oficial en las próximas horas a su nuevo entrenador.

Entre hoy y mañana, en nuestra ciudad, se llevará a cabo una importante reunión entre la directiva que encabeza Ricardo Castro, como presidente de la Subcomisión de Fútbol profesional, y el DT elegido: Rubén Darío Forestello.



Radicado en Rafaela, el ‘Yagui’ viene de dirigir a Gimnasia y Tiro de Salta, equipo con el cual el pasado fin de semana perdió la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional ante Chaco For Ever.



Desde la ‘Crema’ indican que las negociaciones con Forestello están avanzadas y todo indica que será el próximo entrenador, pero aún restan definir detalles.



Entre esas conversaciones estará la cantidad de refuerzos que llegarán por Alberdi, los cuales serían entre ocho y diez. El inicio de la pretemporada quedará pactado para los primeros días de enero y restará confirmar si el DT da el ok para viajar a Uruguay, donde Atlético fue invitado a participar de la Copa Tenfield. Los partidos del elenco albiceleste, aún con rivales a definir, serían el 16 y 18 de enero.



Por otro lado, la dirigencia de Atlético analiza las alternativas para cerrar con la nueva firma que vestirá a la Crema tras terminar el vínculo con Reusch.



Este viernes estarán finalizando los trabajos que vienen desarrollando aquellos jugadores que pertenecen a la institución y serán la base para la próxima temporada. Bajo la conducción de Gonzalo Del Bono, Franco Mendoza y el profe Eduardo Gentile la 'Crema' trabaja en el predio del Autódromo en sus últimos días antes de las vacaciones.