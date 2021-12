Quilmes tendrá que esperar

Si ganaba, clasificaba como segundo en la Zona 7. Pero no pudo hacerlo y el empate 1 a 1 frente a Argentino de San Carlos dejó a Quilmes dependiendo de lo que pase en el duelo que su rival del martes tendrá, como local, ante Atlético San Jorge (ya clasificado). Ese encuentro se disputará el domingo, necesitando el conjunto cervecero que los sancarlinos no ganen.Franco Martínez abrió la cuenta para la visita a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Claudio Albarracín -como ante San Jorge el sábado pasado- le dio la paridad al "Cervecero" antes del fin de la primera etapa (esta vez de cabeza en una jugada de corner ejecutado por Meza) en el duelo disputado en el "Agustín Giuliani".No fue un buen partido el del elenco dirigido por Hugo Togni, que si bien intentó mantener la iniciativa, no estuvo preciso como para vulnerar el buen planteo del equipo visitante.La formación local fue con Joaquín Pinzano; Kevin Acuña (Alejandro Carrizo), Jonatan Vasquez, Darío Bracaccini y Nicolás Gómez (Juan Weissen); Franco Forni, Franco Baudracco (Nicolás Pautasso), Claudio Albarracín y Diego Meza (Ignacio Ynfante); Franco Jominy y Manuel Bustos.Recordemos que San Jorge ya está clasificado con 7 puntos; Quilmes tiene 3 y Argentino de San Carlos 2. Un caso particular se daría si empataran el domingo, porque los rafaelinos y sancarlinos quedarían igualados con 3 puntos y los dos partidos entre sí terminaron 1 a 1. En ese caso se iría a la tabla general del grupo.A todo esto hay que recordar que el domingo Quilmes estará jugando el primer partido ante Sportivo Norte por la final liguista en cancha de Atlético de Rafaela. Imaginamos que estará con la cabeza en ese clásico tan importante, pero pendiente de lo que ocurra en San Carlos.