Los concejales electos retiraron sus diplomas

Las secretarías Electoral Nacional y Provincial entregaron este lunes los diplomas a los ciudadanos electos en las elecciones generales del pasado 14 de noviembre, en el marco de un acto que se llevó a cabo en el “Auditorio del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional” de la ciudad de Santa Fe. Los concejales electos de Rafaela Martín Racca, Valeria Soltermam, Ceferino Mondino y Alejandra Sagardoy, que asumirán el viernes por la tarde durante una sesión extraordinaria, recibieron su diploma, en tanto que Leonardo Viotti no viajó debido a que tenía agenda en esta ciudad.

El secretario Electoral Provincial, el rafaelino Pablo Ayala, dijo en la apertura de la ceremonia que “estamos terminando el ciclo electoral, que arrancó en el mes de abril, con la entrega de diplomas de las autoridades que fueron proclamadas en las elecciones de noviembre”. “Lo hacemos -continuó- en forma conjunta con Nación, a los senadores nacionales y diputados, intendentes, presidentes comunales y concejales de toda la provincia”.

Para finalizar destacó que “todo fue muy positivo, recordemos que el comenzar el año teníamos una incertidumbre muy grande por la pandemia y creo que hemos podido llevar un proceso ordenado, seguro y tranquilo. Los santafesinos han ido a votar en gran cantidad por lo que estamos muy satisfechos”.

A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y del Tribunal Electoral, Roberto Falistocco, expresó: “Ustedes van a recibir hoy el diploma que los habilita formalmente a ejercer su función, tan noble e importante para la vida de una república. El título se los otorga la mejor universidad que uno puede conocer, que es la voluntad popular”.

Por su parte, el presidente de la Junta Electoral Nacional, Aníbal Pineda, agradeció a “todos los que trabajaron en el proceso electoral que fue absolutamente intachable”. Luego destacó que “trabajamos por primera vez dentro de la Junta Electoral Provincial” y destacó que la provincia “cuenta con muy buenas estructuras en todos los ámbitos gracias a una buena administración y una construcción eficaz de los recursos”.

En el tramo inicial de la ceremonia se entregaron los diplomas a los senadores nacionales electos por Santa Fe, Carolina Losada y Dionisio Scarpin de Juntos por el Cambio y Marcelo Lewandowski del Frente de Todos. Luego fue el turno de los diputados nacionales electos que en su mayoría no asistieron al acto. Intendentes/as y presidentes comunales, también recibieron su diploma, en este caso del departamento Castellanos, el destacado fue Gonzalo Aira, flamante primer intendente de la ciudad de San Vicente, declarada así en el transcurso del año pasado.

El evento culminó, con la entrega de los diplomas a concejales y concejalas. De nuestra ciudad Martín Racca y Valeria Soltermam representan al PJ, que tiene como referente al intendente, Luis Castellano, y que no solo retuvo la banca de Jorge Muriel -termina su mandato este jueves- sino que además recuperó una banca que pertenecía a Juntos por el Cambio.

Al final del encuentro, Racca, Soltermam, Mondino y Sagardoy se fotografiaron en el acceso al Museo de la Constitución.



PRESENTES

De la actividad también participaron el juez Federal N°1 de Santa Fe con competencia Electoral, Reinaldo Rodríguez; la secretaria Electoral Nacional, Magdalena Gutiérrez; los vocales del Tribunal Electoral Daniel Fernando Acosta y Javier Miguel Mirande; entre otras autoridades provinciales y municipales.