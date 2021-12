Con el desarrollo tecnológico constante, el mundo ingresó a una etapa de innovación y cambio que no se interrumpe nunca y que impacta en nuestra vida cotidiana de diferentes maneras, en términos generales con más beneficios que perjuicios. Detrás de esta vertiginosa transformación hay miles y miles de personas que trabajan para crear una infraestructura física pero también virtual que permita transportar datos de aquí para allá. Cuando tomamos una foto con el teléfono celular a uno de nuestros hijos en el acto de fin de clases, y la subimos a una red social o la enviamos al grupo de whatsapp de la familia, estamos enviando datos. Cuando escribimos un simple mensaje de texto o de audio para avisar a que hora volvemos a casa, estamos enviando datos. Cuando reenviamos un video gracioso, reflexivo o que nos preocupa también enviamos datos. O cuando reenviamos un link de una canción de YouTube o un artículo de La Opinión, todos son datos.

Detrás de ese gran tráfico de datos móviles, hay tantas cosas materiales y tantas personas que cumplen un rol vital para que esa comunicación a través de internet funcione correctamente. Está visto que cuando no disponemos del servicio nos enojamos rápidamente, ya nos hemos acostumbrado a que la conectividad es esencial, más allá de que la utilicemos para trabajar, informarnos, comunicarnos o para entretenernos.

En este escenario, el tráfico de datos móviles a nivel global registró un incremento del 42% en el tercer trimestre del 2021, respecto del mismo período del 2020, ubicándose en 78 exabytes (EB), después de haber tenido su principal salto en el primer año de pandemia que fue el 2020, según el estudio realizado y difundido por la empresa Ericsson. Al igual que en los trimestres anteriores durante 2021, la tasa de crecimiento interanual del tráfico se mantuvo en el nivel esperado, esto es 42%, en comparación con el extraordinario pico en 2018 y la primera parte de 2019, sostuvo el informe de Ericsson Mobility Report difundido esta semana.

El reporte precisa que entre el segundo y el tercer trimestre de este año el incremento del tráfico de datos móviles, sin incluir wifi, ni tráfico por redes wimax, fue del 8%, y que en números absolutos equivale a un agregado de 5,6 exabytes por mes, el equivalente al total del tráfico de datos móviles del primer trimestre del 2016. Aclara que un exabyte equivale a 1.099.511.627.776 megabytes y en esa capacidad de almacenamiento se podrían guardar 20 veces todos los libros escritos en la historia de la humanidad hasta el 2013, o 67.108.864 películas en 4K, o 35 millones de juegos de unos 30 GB, o 6.900 millones de discos de música en formato MP3.

Según los analistas, el crecimiento del tráfico de datos móviles es impulsado especialmente por la mayor visualización de contenido de video. En general el informe destaca el rol actual y futuro de la tecnología 5G, que será la de implementación más rápida con una proyección de 660 millones de suscripciones para fines de este año. El aumento se debe a una demanda más fuerte de lo esperado en China y América del Norte, impulsada en parte por la disminución de los precios de los dispositivos 5G, indicó. Al respecto, se estima que a finales de 2021, las redes 5G darán cobertura a más de 2.000 millones de personas.

La comunicación móvil ha tenido un impacto increíble en la sociedad y los negocios durante los últimos diez años. El último Mobility Report demuestra que el ritmo del cambio se está acelerando y que la tecnología juega un papel crucial. El futuro es hoy dice algún eslogan para dar cuenta de la velocidad con que las innovaciones pierden el carácter de novedad. Lo que ayer era nuevo hoy ya puede no serlo.