El Concejo dará despacho a la Tributaria y al Código Urbano

El Concejo Municipal afrontará pasado mañana la última sesión con la conformación actual y luego, el viernes por la tarde, la mitad de las bancas serán renovadas: cuatro ediles de Juntos por el Cambio y uno del Justicialismo se alejarán y se integrarán tres “amarillos” y dos peronistas.

En el encuentro de comisiones de la víspera se analizó el proyecto de Código Urbano y, tomando como base a algunos cambios propuestos por las cámaras profesionales y empresarias involucradas, que, si bien no fueron aceptadas en su totalidad, sirvieron para que los ediles arriben a un consenso para dar despacho a la modificación del plexo normativo que rige la construcción en la ciudad desde hace casi una década y media. De todas maneras, algunos detalles que restan definir serán discutidos esta mañana con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para cerrar el tema y que la ordenanza vea la luz de una vez por todas.

Lo más importante fue es que hubo acuerdo en fijar el 5% de impermeabilización en cota cero en construcciones con superficies de 600 metros en adelante en la mancha del macrocentro y llevar lo que se denomina como “índice maseta” al 10%, para que se distribuya en el resto del edificio.

El otro tema que demandó gran parte del encuentro de este lunes fue la creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, una iniciativa que lleva, al menos, un par de años en el Concejo y aún persisten las diferencias. El bloque oficialista, con el decidido apoyo de Raúl Bonino, quiso, atendiendo a que son los actuales ediles quienes han tenido la oportunidad de profundizar en el tema a partir de charlas, talleres y de escuchar a funcionarios y especialistas en el tema darle despacho ayer, pero la oposición aduciendo dudas en cuestiones de presupuesto, de manejo político del Instituto aunque sea un ente autárquico, y la posibilidad de otras alternativas no estuvieron de acuerdo.

En defensa del proyecto, Jorge Muriel consideró que esta iniciativa es la pata que le falta a la evaluación de las políticas para ver si dan el resultado deseado. "Entendemos que el control de la sociedad civil de la política es algo que ya está instalado. Y en ese marco esto es un salto de calidad en la evaluación de las políticas. No la política evaluando a la política sino examinada por las instituciones ejerciendo este control” subrayó el edil oficialista.

Igualmente, para que no pierda estado legislativo, Muriel propuso dejar abierta la comisión para continuar la discusión y se acordó continuar hoy con la discusión del tema. No hay más tiempo debido al feriado de este miércoles por el Día de la Virgen. En este marco, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, asistirá a las 8:30 al recinto para abordar la iniciativa junto a los ediles en un último intento por construir acuerdos.

El debate de ambos proyectos insumió la mayor parte de las dos horas y media y se convino abordar la discusión de la ordenanza que actualizará los tributos municipales para este martes, aunque no habrá contratiempos para mandarla a tratar en la sesión ordinaria. Como se sabe el Ejecutivo solicitó un incremento del 27% para el primer semestre del 2022, dividido en un 15% para Enero, Febrero y Marzo y un 12% en los otros tres meses hasta llegar a Julio, pero la oposición impondrá con su mayoría un aumento algo menor, aunque aún no trascendió a cuánto ascenderá. Tras la visita de Gallardo, los concejales tienen en agenda continuar con la lectura del proyecto de ordenanza Tributaria hasta las 11:00.



OTROS TEMAS

También ayer, se dio despacho a distintas iniciativas que tendrán aprobación el jueves. La primera de ellas fue “la obligatoriedad de la presencia de la bandera del Departamento Castellanos en la sala de sesiones y en todos los actos oficiales que se desarrollen en el Concejo Municipal”. El siguiente fue la declaración de interés municipal el trigésimo aniversario de la creación del Círculo de Kinesiólogos, de Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del departamento Castellanos, que cuenta con 210 socios en su jurisdicción.

También, la comisión le dio luz verde a la cesión de un terreno a la Sociedad Civil Comunidad Judía de Rafaela, solicitado para desarrollar sus objetivos. Se le concederá un predio ubicado en calle Oyoli, entre San Lorenzo y Alfonsina Storni (barrio Pizzurno), para la construcción de un templo y una sede administrativa, los que deberán ejecutarse en un plazo no mayor de 30 años. Del mismo modo hubo acuerdo para la “creación de una comisión ad hoc (integrada por todos las asociaciones protectoras de animales de la ciudad) de salud animal de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ordenanzas vigentes y las que se puede crear en el futuro referente a la salud animal y de zoonosis”.

Asimismo, dos proyectos de Bonino tuvieron trámite favorable: un pedido de la comisión de Patrimonio para la instalación de un cinerario (espacios donde los fieles puedan dejar las cenizas de sus seres queridos fallecidos) en el cementerio municipal y el otro es la demarcación lineal de avenida Brasil.

Finalmente, se decidió emitir una declaración de interés municipal, que se aprobará el jueves 16 de diciembre, a la Noche de Velas que se realizará para homenajear a las víctimas del Covid el 20 de diciembre en la Plaza 25 de Mayo. La concentración tiene la organización del espacio Humaniser Rafaela.