Se desarrolló el XX Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo de CAME

Bajo el lema “Una alianza para el desarrollo económico local”, el viernes pasado se llevó a cabo el XX Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en un formato que combinó la virtualidad y un evento presencial en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia de dirigentes y empresarios pymes de todo el país y de diversas autoridades, entre ellas el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

En la apertura, Alfredo González, presidente de la CAME, se refirió al papel central que ocupan las pequeñas y medianas empresas en el sector turístico: “Las pymes poblamos el mapa del turismo nacional. De ahí su importancia. La del turismo es una industria que busca la reinvención, a través de la modernización y atentos a las nuevas tendencias y desafíos globales”. Y subrayó: “Este momento también constituye una oportunidad para repensar el sector: su práctica, la transformación de sus capacidades, sus posiciones competitivas y los nuevos escenarios mundiales”.

Desde la entidad organizadora destacaron que “se desarrollaron importantes paneles relativos al sector del comercio y el turismo, que contaron con la participación de distinguidos disertantes de renombre nacional e internacional, quienes aportaron datos y experiencias valiosas para la actividad productiva turística y comercial pyme en el actual contexto”.

En este marco, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) estuvo representado por su director General, Iván Acosta, quien expuso el caso del Paseo del Centro de Rafaela como ejemplo del potencial del asociativismo distrital, y destacó la importancia de aplicar herramientas digitales para modernizar las operaciones comerciales, bajo un modelo omnicanal, que integre las tiendas físicas con el universo online.

Respecto a la primera de las temáticas, Acosta explicó que la iniciativa de Paseo del Centro tiene más de 15 años de trayectoria, y que fue pionera regional en el impulso de este formato comercial. Resaltó, además, que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 sirvió para ratificar que “la asociatividad es el camino para que los micro, pequeños y medianos comerciantes, operadores de turismo y emprendimientos gastronómicos crezcan y se desarrollen. Es por esto que creemos que resulta clave potenciar el modelo de los CCA para atraer turistas y visitantes a nuestros distritos, con propuestas integrales que incluyan ocio, gastronomía y una amplia y diversa oferta comercial”.

En este escenario, destacó “la importancia de la articulación público-privada como medio para potenciar el desarrollo de los CCA. Sobre la base de muchos años de diálogo y trabajo, hemos construido una fuerte relación con el gobierno local, que siempre colabora con diversas cuestiones clave que nos ayudan a potenciar los eventos que llevamos adelante”.

Del mismo modo, puso en valor “los aportes que la CAME canaliza a través de FECECO, así como también el apoyo del gobierno provincial que, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, brinda asistencia financiera para ayudar a costear muchas de las acciones que los socios del Paseo planifican a lo largo del año. En efecto, seguramente nos brinden un importante aporte para colaborar con las 17 actividades que tenemos programadas para el 2022”.

En la misma línea, celebró la articulación que se da con otras cámaras y asociaciones locales. “Por ejemplo, la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región, que también integra el CCIRR, ha desarrollado un circuito turístico regional inédito que pone en valor el patrimonio cultural, industrial, comercial, ambiental y tecnológico de Rafaela y 2 localidades vecinas, como lo son Ramona y Moisés Ville, para conformar una propuesta de 3 días y 2 noches”. Cabe destacar, al respecto, que el primer contingente disfrutó de esta experiencia los días 3, 4 y 5 de diciembre, y que la operación se concretó a través de la plataforma Viví Santa Fe.

En otro orden, el dirigente de la gremial empresaria hizo especial hincapié en el desafío que enfrentan los comercios, de “complementar las propuestas tradicionales con herramientas y acciones digitales que agreguen valor a la experiencia de quienes transiten nuestros CCA”, especialmente teniendo en cuenta que “el cliente ya no es sólo aquel que cruza la puerta de nuestro local, sino también el que decide comprar por internet”.

Así, precisó Acosta, “este escenario ratifica otra cuestión sobre la cual muchos de nosotros venimos trabajando: el e-commerce y la fusión entre las tiendas físicas y virtuales dejó de ser una opción para transformarse en una obligación.Y aquí resulta clave entender que no se trata de una lucha entre ambos canales, sino que se debe trabajar para crear una experiencia única, integrada, omnicanal”.

Para concluir, señaló que “los clientes buscan comercios minoristas que les hagan la vida más fácil, que los hagan sentir mejor y que les hagan la vida más satisfactoria. Las empresas ya no pueden esperar que el cliente venga a ellos; tienen que ir a donde está el cliente. En muchos casos, ese lugar está online. La realidad es que los clientes esperan una experiencia global, sin fisuras, que combine lo físico y lo digital”.