Rafaela muestra su potencial en la Feria Internacional de Turismo

Por primera vez Rafaela participa en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla desde el pasado viernes en la Sociedad Rural de Buenos Aires y concluye este martes. Se trata de la feria más grande de Latinoamérica en la temática, donde Rafaela está presente con un stand donde las personas pueden, entre otras actividades, subirse a una bicicleta y simular un paseo donde pueden ver una ciudad con un fuerte compromiso con el ambiente, universitaria, productiva, a través de recorridos virtuales por los lugares más atractivos proyectados en una pantalla.

El intendente Luis Castellano, el secretario de Turismo de la Provincia, Alejandro Grandinetti, el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti; junto a referentes de entidades de turismo de la Rafaela del sector privado, recorrieron la Feria este lunes, promoviendo el turismo receptivo y fomentándolo, para que se convierta en un motor más de la economía local.

Al respecto, Alejandro Grandinetti aseguró: “Estamos realmente muy contentos porque logramos tener un muy lindo impacto con oferta gastronómica, con esta propuesta de Rafaela que es muy linda, que tiene tecnología para recorrer diferentes circuitos de la ciudad; con Rosario que trajo helados, como Capital del Helado Artesanal de la República Argentina; la gente de Santa Fe que trajo una suerte de patio cervecero, con alfajores. Y como para demostrar en esta feria internacional lo que es la provincia de Santa Fe, hemos traído la Copa América. Nos acompañó tanto la Copa América como Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina que son de nuestra provincia, y fue realmente un verdadero suceso porque muchos, casi un millón de personas que pasaron por esta feria en este fin de semana, querían tener la fotografía de la Copa América. Así que nos fue realmente muy bien, y creemos que va a ser el puntapié inicial para seguir consolidando esto de convertir a Santa Fe en una provincia receptiva”.

Al mismo tiempo, el secretario de Turismo felicitó a “la gente de Rafaela porque trajeron productos de turismo receptivo para comercializar con las agencias. Además, a la gente del Centro Comercial que también nos acompañan. Estamos muy conformes”.



“ESTO VA A TRAER

INVERSIONES A LA CIUDAD”

Por su parte, el intendente Luis Castellano expresó su “orgullo por estar participando por primera vez de la Feria Internacional de Turismo, viendo todo el despliegue que han hecho muchas provincias”. Y destacó la importancia de “tener nuestro propio stand, saber que lo hemos construido junto con las entidades que trabajan en turismo en la ciudad, haciendo nuevamente un esfuerzo público-privado. Está la Cámara de Turismo, hay agentes turísticos que están trabajando y cerrando alternativas de paquetes para que Rafaela se transforme en una alternativa turística de inversión y de desarrollo”.

“Estamos posicionando a la ciudad con lo que es nuestra identidad: el tema ambiental, el tema productivo, lo que tiene que ver con el uso del espacio público, nuestro calendario de eventos anuales. Así que estamos contentos y orgullosos porque Rafaela tenga presencia en este lugar. Y no tengo ninguna duda de que esto va a traer inversiones a la ciudad”; remarcó Castellano.



“ESTE ES EL PUNTAPIÉ INICIAL”

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, explicó el proceso por el cual Rafaela llegó a contar con un stand en la FIT: “Cuando nos llega la invitación al área de Turismo de la Secretaría de Producción por parte de la Secretaría de Turismo de la Provincia, nos pusimos a trabajar rápidamente, sabiendo la responsabilidad, el compromiso y la alegría de estar por primera vez en la Feria Internacional de Turismo con un stand propio. Fueron primero las áreas técnicas del municipio, y luego abrir esto al sector privado, a las instituciones que están trabajando la temática de turismo, sabiendo que tenemos una oportunidad muy linda de aquí para adelante con este turismo que puede ofrecer Rafaela con su gran potencial”.

“Este es el puntapié inicial para mostrar todo lo que tiene nuestra ciudad para ofrecer. Y el modo de hacerlo es a través de una articulación con el sector privado, de generar este espacio para que los privados puedan estar aquí, ofrecer los productos turísticos que se van diseñando en la ciudad, y que el país conozca lo que puede dar Rafaela, donde van a descubrir lo que sabemos que es, una ciudad pujante, que en este tema también tiene mucho para ofrecer”; concluyó Peiretti.



INSTALAR A RAFAELA COMO

DESTINO DE TURISMO RURAL

Silvana Imperiale, presidenta de CAPRHEBAR, (Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela), expresó: “Creo que es sumamente importante la presencia de Rafaela en la Feria Internacional de Turismo, a la par de los grandes destinos turísticos del país, de los grandes destinos turísticos tradicionales. Es muy importante esta presencia porque nos va a permitir poder instalar nuestra ciudad, no solo como lugar de reuniones, turismo de eventos o corporativo, sino también como turismo rural, algo en lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo”.

Respecto a poder estar presente en la FIT, Beatriz Bartomioli, representante de la agencia “Different Viajes y turismo”, manifestó que “es maravilloso. He participado muchas veces pero no como esta vez que tenemos nuestro stand como provincia, donde está Rafaela. Hemos recibido muchas visitas, hemos tenido consultas y citas ya concertadas. Las personas estaban muy entusiasmadas e interesadas en buscar turismos alternativos, turismo sustentables, circuitos alternativos, turismo saludable”.

Finalmente, remarcó: “Nuestro lema es `Desde Rafaela y Santa Fe a todo el país´, haciendo base en Rafaela y en algunos otros lugares de Santa Fe. Fue muy buena la recepción de la gente”.