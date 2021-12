Afirman que solo el 28% de vehículos de la Provincia cumple con la revisión técnica

El director Ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, aseguró ayer que "sólo el 28 por ciento de los vehículos de la provincia acude a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)". La revisión obligatoria debe hacerse a todos los vehículos a partir del tercer año de antigüedad si es 0 kilómetro. A partir del tercer año, el testeo debe hacerse en dos períodos consecutivos de dos años y a partir de esa fechada cada año.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 Rosario, López sostuvo que "en el verano la gente realiza la RTV porque la relaciona con poner el coche en condiciones para salir a la ruta en las vacaciones. Los vencimientos de la RTV tienen que ver con la fecha con que se hizo el primer test. Vencen en todo el año, pero la gente se acuerda cuando llega el verano, aparece la necesidad de viajar seguro y de chequear el auto”.

López recordó que “a partir de la pandemia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial planteó la necesidad de otorgar turnos, para eso haya que ingresar en la página de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular ( www.cciv.gob.com.ar ) y allí se puede sacar turno on line”.

El referente de la cámara indicó que en todo el territorio de Santa Fe “hay 28 centros de inspección vehicular, más uno que es móvil y que se desplaza por en el noroeste de la provincia donde no hay tanta población”.

Asimismo, consignó que la revisión técnica cuesta 3.300 pesos, una cifra que “equivale al costo de cargar medio tanque de nafta aproximadamente, dependiendo del tipo de vehículo, ese es el precio que estableció la Agencia Provincial de Seguridad Vial". También advirtió que "el cuatro por ciento de los rodados revisados sale con un aprobado condicional”. “El vehículo puede salir aprobado, condicional o rechazado. Si obtiene el resultado condicional, tiene que corregir los defectos detectados y se vuelve a chequear días después para confirmar que el problema fue solucionado. El porcentaje de condicionales subió a cuatro. Una explicación sería el costo de los repuestos. Todo en general fue en aumento y a veces es difícil mantener el auto en condiciones”, expresó López .

El representante de los centros de verificación indicó que “se controlan más de 300 ítems entre los que se encuentra los gases que contribuye al cuidado del medio ambiente. No sólo para salir de la ruta sino para andar en la ciudad. Tenemos el mejor sistema de revisión del país, sólo el 28 por ciento de los vehículos de la provincia acuden a la revisión técnica”.