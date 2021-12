Se presentaron 24 proyectos al concurso para recuperar los ex Almacenes Ripamonti

El 17 de mayo de este año, mediante un convenio de cooperación firmado entre el gobernador Omar Perotti; el intendente Luis Castellano y la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos de Rafaela, Analía Montemurri; se propusieron elaborar las bases para la presentación de proyectos destinados a la recuperación y puesta en valor de los ex Grandes Almacenes Ripamonti.

En tanto que, el 22 de septiembre pasado, con la promoción de la Municipalidad de Rafaela y la organización del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (Distrito 5) se lanzó la convocatoria para todos los arquitectos matriculados y habilitados puedan participar en el “Concurso Provincial de Anteproyectos Rehabilitación y Puesta en Valor” del emblemático sector de la ciudad.

En total participan 24 proyectos en la instancia de selección que permitirá dar un paso más en la recuperación histórica de este sitio. De esta forma, Rafaela tendrá un espacio céntrico, estratégico y con alto grado de arraigo en la historia comercial y arquitectónica de la ciudad.



CONSERVAR LA HISTORIA

Es importante recordar que fueron muchas las gestiones y las tratativas para lograr que la esquina de Belgrano y 9 de Julio, frente a la Plaza 25 de Mayo y a metros de la Catedral San Rafaela, tenga la importancia que se merece y conserve la historia de nuestra ciudad.

La firme decisión del Gobernador Omar Perotti y las incansables gestiones de Luis Castellano ante anteriores gestiones provinciales, hoy empiezan a vislumbrar un proyecto que contemple los ex Grandes Almacenes Ripamonti.

La identidad de una ciudad se construye con todos los elementos que le dieron vida en sus orígenes, y “La Recova”, como muchos rafaelinos le dicen a los ex almacenes, son parte de esa identidad que la caracteriza, como las calles de adoquinado, la Plaza 25 de Mayo y tantos otros lugares que son parte de nuestro pasado pero también de nuestro futuro.



UN EDIFICIO DE LA CIUDAD

El intendente Luis Castellano indicó en el momento de la firma del convenio que "la posibilidad de que este espacio esté en manos de la ciudad es algo por lo que veníamos luchando desde hace tiempo junto con Omar Perotti. Teníamos la ley y logramos el apoyo de la Provincia. Ahora empezamos a programar el destino de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad".

Asimismo mencionó que "este lugar debe ser un edificio de la ciudad. Por eso surgió la decisión firme de avanzar con un concurso. En ese proceso estamos y hemos acordado con el Colegio de Arquitectos la elaboración de las bases que permitan la presentación de proyectos”.

En aquella ocasión, el gobernador Omar Perotti había mencionado: "Estamos pisando suelo de la historia grande de Rafaela y que ahora le pertenece a todos los rafaelinos, a partir de la decisión que hemos tomado desde el Gobierno de la Provincia para que este inmueble sea de propiedad local".

"Este es uno de los edificios con más historia de esta ciudad que durante muchos años lució generando trabajo, comercio, desarrollo pero que, también, estuvo durante muchos años paralizado. Por lo cual, la decisión de firmar este convenio con el Colegio de Arquitectos es importante”, expresó oportunamente el Gobernador.

El mandatario provincial mencionó la experiencia participativa generada a partir de la iniciativa del hoy senador nacional Roberto Mirabella que posibilitó la conversión del Viejo Mercado en un Centro Cultural ya arraigado en la sociedad rafaelina.

Siguiendo ese modelo, Perotti manifestó que "el deseo es el mismo. Que haya un proceso enriquecedor que permita el aporte de todos y que este lugar de referencia histórica para la ciudad y la provincia luzca con esplendor, recuperado y fortalecido. Esto es la concreción de un compromiso asumido con la ciudad de Rafaela".