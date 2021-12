Servicios municipales por el feriado de mañana

A raíz del feriado de este miércoles en el que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, el Municipio informó los cambios que se realizarán en el cronograma de los servicios que brindará a la ciudadanía.

Esta noche no habrá recolección de residuos domiciliarios, retomando el servicio mañana por la noche con biodegradables.

El Eco Punto (frente al cementerio) permanecerá abierto en horario normal, de 8:00 a 19:00, en tanto que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) permanecerá cerrado y el Punto Verde Móvil no tendrá atención.

El cementerio mantendrá cerrada la administración, realizándose guardias mínimas en caso de sepelios, abriendo sus puertas de 7:30 hasta 19:30. El Transporte Público de Pasajeros funcionará con normalidad, mientras que la ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) no se cobrará.

La línea 147 “Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático. Por último, las actividades previstas para el programa “Rafaela en Acción” (ubicadas en el espacio verde de la calesita, en Francia 550) estarán sin actividad durante la jornada del miércoles.