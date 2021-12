En el Día Nacional del Cáncer Bucal se resalta la importancia de la prevención

Ayer por la mañana, en la plaza 9 de Julio frente al Hospital "Dr. Jaime Ferré", se llevó a cabo una jornada informativa y de concientización en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal, que a través del decreto presidencial 955/2016 determinó se celebre el 5 de Diciembre. El objetivo de esta fecha es promover el diagnóstico precoz, las medidas de prevención y control, para la toma de conciencia sobre dicha enfermedad, ya que en la mayoría de los casos es detectada en periodos muy avanzados.

La directora de la Región 2 de Salud, Eter Senn, el director del Hospital, Diego Lanzotti y el el referente de odontología de la Región Salud, Dr. José Luis Peyrade, y la responsable del área de Epidemiológica, Sandra Capello, participaron entre otros de esta conferencia.

La boca es un órgano que no solo interviene en el proceso digestivo, sino también en la respiración, lenguaje y expresión facial. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal de las células de la boca, siendo una patología cada vez más frecuente.

Las lesiones cancerosas pueden localizarse en el maxilar superior e inferior, en encías, dientes, paladar, piso de boca, mejilla y lengua.

El referente de odontología de la Región Salud, Dr. José Luis Peyrade, explicó que “en esta enfermedad no hay específicamente un rango etario más afectado, pero sí lo vemos más en personas adultas y sobre todo cuando existen ciertos factores de riesgo, como pueden ser el tabaquismo, el consumo de alcohol o la exposición al sol. Hay un dato brindado por el Ministerio de Salud, que indica que alrededor del 93% de las personas fumadoras pueden padecer cáncer bucal”.

El cáncer bucal no duele al inicio y causa molestias mínimas, es por eso que los profesionales odontólogos, manifiestan la importancia de prestar atención a la aparición de algunos signos de alerta como heridas o úlceras por más de 15 días, mancha (blancas, rojas, negras, marrones) que no se desprenden, dificultad para tragar, abrir la boca, masticar, mover la lengua o hemorragias.

Las lesiones sospechosas se pueden detectar con el autoexamen, es decir a partir de palpar el cuello buscando bultos anormales y observar (labios, encías, mejillas, lengua) buscando cambios de color o consistencias. Peyrade, dijo también que “el cáncer bucal se caracteriza por un crecimiento anormal de las células de la boca y precisamente porque al inicio solo se perciben mínimas molestias, la gente no le da importancia. Lo ideal sería la consulta inmediata al odontólogo, para que pueda inspeccionar y hacer un diagnóstico precoz”.

El odontólogo, indicó que el cáncer bucal en muchas ocasiones tiene la particularidad de generar metástasis y por eso requiere la interconsulta con el área de infectología y oncología, de ahí la importancia de la consulta temprana y un diagnóstico a tiempo.

Finalmente, se destacó que para la prevención del cáncer bucal es necesario adquirir hábitos saludables, entre ellos:

- Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

- Protegerte del sol.

- Mantener higiene oral.

- Detectar y eliminar factores irritantes.

- Visitar periódicamente al odontólogo para detectar lesiones a tiempo.